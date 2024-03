Foggia. “Geopolitica, informazione e comunicazione nella crisi Russo-Ucraina”

Foggia, 13 marzo 2024. Si terrà domani 14 marzo, alle ore 15,00 presso l’Aula V del plesso di via Caggese il seminario di studio dal titolo “Geopolitica, informazione e comunicazione nella crisi Russo-Ucraina” promosso dal Dipartimento di Economia, Management e Territorio.

Il seminario si aprirà con i saluti della Direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Territorio, prof.ssa Lucia Maddalena, introduce la prof.ssa Margherita Ciervo, docente di Geografia economico-politica.

Interviene Angelo Turco professore emerito di Geografia presso l’Università IULM di Milano e autore della pubblicazione “Geopolitica, informazione e comunicazione nella crisi russo-ucraina. La guerra, la pace, l’analisi scientifica, i media” edizione Unicopli 2022.



“La crisi ucraina viene da lontano. La storia profonda ci mostra una territorialità frammentaria, una shatterzone, che ha di continuo lottato per la sua individualità, ma ha dovuto sempre fare i conti con i suoi vicini imperiali, si chiamassero Impero austro-ungarico o Russia zarista, Granducato Lituano-Polacco o Impero ottomano. Oggi l’Ucraina fa fronte all’aggressione della Russia di Putin. E tuttavia, il conflitto armato è solo una parte di una vera e propria guerra mondiale, combattuta con mezzi ibridi: militari, certo, ma anche politici, economici, giuridici. Una guerra reticolare e multiscalare, eterodiretta, orchestrata sulla base di interessi, di ragioni, di passioni, di pregiudizi. Sullo sfondo, dietro gli attori primari Russia e Ucraina, gli attori-chiave Cina e Usa, che competono duramente per l’egemonia planetaria. Ma sullo stesso sfondo, si muove l’autorità morale di Papa Francesco, che dice no alla guerra: no e basta.