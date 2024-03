Manfredonia. Alla presenza dei due P.M. del Tribunale di Foggia, Galli e Mongelli, del Gip dott.ssa Odette Eronia, e dei rispettivi legali, avvocati Matteo Ciociola e Francesco Santangelo, è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia stamani in carcere a Foggia, Michele Fatone classe 1961, destinatario di una misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Giù le mani”, “con 7 misure cautelari eseguite il 9 marzo 2024 dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il Comune sipontino e una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata“.

Fatone si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è professato estraneo ai fatti, comunicando la necessità di visionare la mole dei documenti relativi all’ordinanza.

Si fa riferimento al primo filone dell’indagine in oggetto.

Per l’accusa, Michele Fatone, dipendente dell’azienda pubblica Ase SpA di Manfredonia, avrebbe costretto altri dipendenti dell’ente ad effettuare interventi di bonifica e lavorazioni presso terreni a lui riconducibili avvalendosi dei mezzi e dei materiali della municipalizzata, paventando, in caso di rifiuto, conseguenze negative attraverso minacce dirette o del proprio intervento presso gli organi dirigenziali o presso esponenti politici locali. In altri casi l’indagato si sarebbe appropriato di materiali dell’azienda pubblica per soddisfare le proprie esigenze personali.

L’indagato, destinatario della misura custodiale in carcere, ed il figlio (Fatone Raffaele), anch’egli dipendente della municipalizzata e destinatario della misura degli arresti domiciliari, avrebbero anche aggredito uno dei responsabili del personale, procurandogli lesioni gravi con calci, pugni al volto e continuando a colpirlo mentre era riverso in terra. Ciò a seguito del rifiuto di aderire ad un’imposizione dei due inerente i turni di servizio del più giovane.

Anche l’allora amministratore dell’azienda pubblica Raphael Rossi sarebbe stato minacciato per costringerlo a ritirare il provvedimento con cui l’indagato veniva adibito a mansioni diverse, corrispondenti al suo effettivo inquadramento.

Stamani si è svolto in carcere anche l’altro interrogatorio di garanzia a carico di Michele Antonio Romito, domani in Tribunale, dinanzi al Gip Eronia, gli interrogatori a carico degli ulteriori indagati della citata ordinanza.