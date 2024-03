Premessa: scriverò semplicemente per arrivare a tutti.

Qualche giorno è passato dalle misure per “Giù le mani”, l’operazione della Guardia di Finanza che, attraverso 3 filoni d’indagine (ASE, onoranze funebri, “Guarda che Luna”), ha svelato pubblicamente presunte pressioni e un sistema di complicità e favori a Manfredonia per l’ottenimento di un x risultato.

Stamani gli interrogatori di garanzia, 2 in carcere, domani gli altri dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, dr.ssa Odette Eronia. Dunque, come si è soliti dire in questi casi: ‘alla Giustizia, alla Magistratura, il compito di accertare la verità sui fatti‘. ‘Tutti sono innocenti fino a prova contraria, tre gradi di giudizio‘, etc. etc. eccetera.

In attesa delle dichiarazioni dei legali degli indagati, per la cronaca giudiziaria, come StatoQuotidiano, si è documentato quanto avvenuto: i fatti, i presunti reati, i nomi dei destinatari della misura cautelare, passaggi di intercettazioni, riflessioni di alcuni politici, le riflessioni di alcuni legali.

Detto che, personalmente, nei dialoghi sui social, al telefono, si corre spesso il rischio di sintetizzare il discorso ed esprimere concetti anche superficiali, ironici, da ‘gradassi’ (ma come ci piace poi leggerli e farci dei titoloni), riflettevo sull’interpretazione che ogni testata ha reso sull’operazione: priorità alle intercettazioni, priorità ai fatti commessi da un imprenditore invece di un altro, le analisi del modus operandi dell’ex assessore, cogliere l’occasione per sbugiardare una persona invece di un altro, oppure il documentare l’operazione interrogandosi su quanto avvenuto all’interno dei palazzi, tra uffici tecnici, dirigenti, segretari comunali, rapporto degli stessi con i politici di riferimento. Probabilmente l’aspetto più preoccupante dell’intera vicenda.

Di base, con le elezioni, con la proclamazione di un sindaco, con la formazione di un Consiglio comunale, poi di una Giunta, il fine tra l’altro sarebbe quello di una migliore rappresentazione all’interno delle sedi indicate, attraverso i migliori o possibili tali rappresentanti di una città. Dovrebbe essere così.

Per quanti hanno avuto la pazienza di leggere finora, arrivo al dunque.

La Città di Manfredonia ha goduto dell’ultimo intero mandato amministrativo nel quinquennio 2010-2015. Come detto più volte, dopo l’affermazione di Angelo Riccardi su Gaetano Prencipe alle primarie del PD nel dicembre 2014 (ma già con l’indizione delle stesse) è partito il lento ma inesorabile declino.

I motivi sono stati già detti: anche per una questione culturale, il manfredoniano preferisce far parte di un sistema, addormentarsi nello stesso, e non contrastarlo, come del resto l’essere umano per natura sceglie e si adagia sulla groppa del cavallo vincente, tutta la Città (e dunque con le sue numerose ramificazioni sociali, economiche, associative) si era poggiata sul Partito Democratico, sulla coalizione del centrosinistra.

Come avviene per i grandi imperi, come avviene per le organizzazioni di qualsiasi natura, la caduta rovinosa del vertice, la rottura tra Campo, Bordo e Riccardi ha lasciato la città smarrita, senza “capi” da seguire. E anche lo storico compromesso destra – sinistra è crollato, non perché non si avesse volontà di perseguirlo ma perché è mancato l’asse principale del sostegno: il Pd, il centrosinistra. Chi comandasse, insomma.

Insomma, dopo le primarie del 2014, in serie: contrasti continui in Consiglio, criticità preoccupanti di bilancio, scontro totale per la gestione del servizio tributi, scioglimento per le dimissioni del sindaco, scioglimento per accertate (per chi ha deciso) infiltrazioni della criminalità organizzata, Commissione prefettizia e straordinaria, breve Amministrazione Rotice, scioglimento per dimissioni maggioranza consiglieri, Commissione Prefettizia.

La Città di Manfredonia è l’unico Comune in Capitanata tra quelli interessati dallo scioglimento del Consiglio comunale (cito come se fossero i Mondiali: Monte Sant’Angelo 2015, Mattinata 2018, Manfredonia 2019, Cerignola 2019, Foggia 2021, Orta Nova 2023, in fase Commissariale) a non godere ancora dopo anni di un progetto politico, di una stabilità amministrativa. Oggettivamente, non è servito il pasticcio forzato – al quale forse non credevano neanche i relativi protagonisti – della coalizione del 2021 per superare la fase di stasi.

La Città di Manfredonia sembra rialzare la testa e mostrare il proprio orgoglio, il proprio senso identitario, la propria appartenenza al territorio, per il calcio, per svolgimento di kermesse (dove i cardini per la partecipazione se ci riflettete sono: maschere e sfilate, ripeto: maschere e sfilate) , per una festa patronale, per eventi in piazza.

Al netto di questo, al netto di questa situazione imbarazzante, non saranno le elezioni del prossimo Giugno a poter modificare questa situazione preoccupante. Spesso cosa si dice nei bar, per strada, commentando: “eh, ma sono sempre gli stessi”. In verità, non sono sempre gli stessi i candidati, credo invece il modo di agire e fare politica che non sia mutato in questi anni.

Da qui, mi chiedo: ma quanti spesso sono o sono stati inseguiti in questi anni dagli elettori (ed evito qualsiasi commento): Giandiego Gatta, Paolo Campo, Michele Bordo, ex onorevoli, ulteriori rappresentanti politici, oppure: rappresentanti di categoria, dei settori produttivi, ma hanno espresso o non hanno espresso un’opinione edificante e costruttiva su quanto avvenuto nei giorni scorsi e negli ultimi due anni? Attraverso la politica si fa anche reddito, si ha una vita agiata, il merito è anche degli elettori, dei cittadini, o sbaglio?

Nel novembre del 1989 dopo 28 anni ci fu la caduta del Berliner Mauer, Antifaschistischer Schutzwall, sistema di barriere attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania Ovest.

A Manfredonia dopo quasi 10 anni credo sia caduto il muro dell’ipocrisia, della stucchevolezza. Di base, le questioni sono note a tutti.

E’ arrivata pertanto la consapevolezza di una situazione dalla quale non se ne potrà uscire attraverso Commissioni, esposti, riempi lista, propositi irrealizzabili, e coalizioni improbabili? E’ arrivata la consapevolezza che non saranno le prime pagine dei giornali, i titoloni, le foto clandestine, i baci o gli abbracci, la diffidenza, il bisbigliare al telefono, i video, il politicone del passato o del momento, che potranno salvare la Città dallo sgretolamento di questo sistema che definirei stupido e ignorante?

“Giù le mani”, allora, questo è un punto di non ritorno.