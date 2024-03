A soli 23 anni, Giovanni Trotta ha tracciato un percorso straordinario, culminando nella fondazione di ComunicaRE, un’agenzia di marketing e comunicazione all’avanguardia.

Il suo viaggio inizia a 15 anni con un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, un capitolo che segna la nascita della sua futura carriera. Durante questo periodo, l’incontro con Giovanni Guadagnino, in futuro co-titolare di Remax Navigare, si rivela determinante nell’avviare il percorso di Giovanni.

Nel 2020, a 20 anni, Giovanni si unisce a Remax Navigare, assumendo il ruolo di informatico e creandoil suo primo sito web. Contemporaneamente, bilanciando gli impegni lavorativi, frequenta l’università e si dedica a corsi di formazione per arricchire ulteriormente il proprio bagaglio di competenze al fine di poter applicare al meglio il suo lavoro.

Con impegno e competenza in crescita, espande il proprio ruolo, specializzandosi in grafica e video editing creando grafiche per stampa e video promozionali.

Il 2022 emerge come un anno cruciale: in aprile, Giovanni assume la gestione dei social media dell’agenzia, un incarico che rivela la sua inclinazione e passione. Successivamente, a luglio, intraprende un corso da Social Media Manager presso Fenice Academy di Torino, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio di competenze e aprendo nuovi orizzonti professionali.

Il 2023 segna un punto di svolta.

Ispirato dal suo percorso e sostenuto dall’ambiente stimolante di Remax Navigare, in particolare da Giuseppe Milonia, Giovanni decide di fondare ComunicaRE con una chiara missione: digitalizzare le imprese locali e potenziare le agenzie immobiliari. ComunicaRE offre un’ampia gamma di servizi, dalla creazione di siti web alla gestione dei social media, dalla grafica personalizzata alla consulenza aziendale.

La storia di Giovanni Trotta è un esempio eloquente della potenza dell’ambizione giovanile, della dedizione allo sviluppo personale e dell’esperienza trasformativa.

Ogni fase del suo percorso è un testimone tangibile della sua volontà instancabile di apprendere e di creare costantemente qualcosa di nuovo.

La formazione specialistica, la dedizione al lavoro, l’accumulo di preziosa esperienza e l’ambiente stimolante in cui si è trovato sono elementi chiave che hanno plasmato la sua crescita personale e professionale.