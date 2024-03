Non c’è pace per la politica della città del Golfo.

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale della giunta Rotice ci si sarebbe aspettati una situazione meno ingarbugliata di come appare al momento.

La recente operazione “Giù le mani”, con cui sono piovute 7 misure cautelari eseguite nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il Comune sipontino e una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata, ha provocato un ulteriore terremoto giudiziario dai riverberi socio-politici devastanti per la città.

Cambiano gli equilibri e le alleanze e ciò che poteva essere fattibile ora non lo è più.

Tra i pentastellati la difficoltà mista a diffidenza verso potenziali alleati é ormai chiara.

Con una nota diramata qualche giorno fa, l’europarlamentare e coordinatore provinciale del MoVimento5Stelle, Mario Furore, nel ringraziare la Procura della Repubblica di Foggia e la Guardia di Finanza per il lavoro svolto, così si è espresso circa la situazione politica sipontina:

“E’ emersa ancora una volta, l’inquietante correlazione a Manfredonia tra cattiva politica, malaffare e criminalità organizzata, e l’estrema permeabilità della pubblica amministrazione ad influenze, pressioni e condizionamenti pesantissimi e irricevibili. Nessuno può chiamarsi fuori, quindi, da una situazione drammatica di diritti, regole, valori e comportamenti svenduti e piegati agli interessi personali, a danno della legalità e della collettività”.

Quindi, la chiamata al civismo e alle armi dei cittadini volenterosi, persone pulite, figure spendibili.

“La comunità di Manfredonia è stremata, e lo stallo della politica si ripercuote inevitabilmente in ogni comparto”.

A StatoQuotidiano, l’europarlamentare foggiano sottolinea la volontà da parte di tutto il coordinamento provinciale e dello stesso presidente Conte, di una attenzione particolare verso le alleanze da mettere in campo.

“Abbiamo chiuso sui nomi a San severo, a Torremaggiore e a San Giovanni Rotondo, centri nei quali c’è una situazione più regolare. Ma Manfredonia viene fuori da uno scioglimento per mafia, da una recente interruzione amministrativa e ora anche da una serie di inchieste che vedono coinvolta diverse personalità politiche. Quel che è certa è l’attenzione massima che stiamo prestando. Con tutto il coordinamento stiamo lavorando per cercare di far sentire la nostra presenza sul territorio.

Abbiamo un faro puntato su Manfredonia. Per quanto ci riguarda la nostra compagine politica è vergine rispetto allo scenario politico locale, essendo gli unici a non essere mai stati toccati da attenzionamenti giudiziari”, ha precisato Furore, parlando poi di schieramenti ed eventuali alleanze, rimanendo tuttavia in una posizione attendista e di guardia.

Quasi scontata è tuttavia l’accettazione tra i penstastellati del Golfo del nome di Raffaele Fatone.

“Sicuramente vorremmo allearci con persone dai trascorsi limpidi – sostiene -. Abbiamo pubblicamente stigmatizzato il passato politico di Manfredonia, invitando l’elettorato a guardare verso persone pulite”.

Nessuna apertura al centro sinistra, sia per quanto riguarda il Pd che i CON. Abolito dunque lo schema del campo largo proposto nel capoluogo.

“Abbiamo rotto sia con il PD che con il gruppo CON”, dichiara Furore.

“Stiamo facendo dei ragionamenti interni. Quasi ogni settimana passo in città per incontrare il gruppo territoriale, ma al momento stiamo dando la priorità alla definizione della cornice politica dentro cui collaborare. Il desiderio del coordinamento tutto è quello o di esprimere un nome interno o a da noi designato, ma dobbiamo prima guardarci intorno per capire le alleanze”, conclude.

Dello stesso avviso é Rosa Barone, assessore regionale al welfare, rimarcando l’entusiasmo verso l’attuale andamento dell’amministrazione guidata da Maria Ida Episcopo.

“Su Foggia siamo molto felici, la Sindaca é una persona capace e tenace, rispetto anche alle dinamiche di Foggia e credo che lei sia anche ben voluta dalla città, la politica sta dando risposte. Colgo l’occasione per ringraziarla per il grande impegno che mette in atto.

Quanto a San severo, presenteremo il candidato Angelo Masucci che è stato un collaboratore della deputata Carla Giuliano, ed è una figura in linea con i nostri principi e valori.

A Manfredonia stiamo facendo delle valutazioni. La situazione è abbastanza delicata, c’è un clima di attenzione. Siamo l’unica forza che non ha amministrato la città e siamo esterni a tutto ciò che è accaduto e ciò è motivo di forza”.