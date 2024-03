L’AQUILA – Si sarebbe reso irreperibile il parroco di Rivisondoli (L’Aquila) coinvolto, domenica notte, in un incidente stradale e risultato positivo al test sulla droga eseguito in ospedale a Sulmona (L’Aquila) dove è stato medicato assieme ad un’altra persona rimasta coinvolta e ferita nel sinistro.

L’auto guidata dal sacerdote, di origine colombiana, è una Toyota che risulterebbe presa a noleggio da una società di Trento ed è stata praticamente distrutta nello scontro con un altro mezzo in transito sulla statale 17. Il sacerdote, dopo l’incidente avvenuto alle ore 23, è risultato positivo al test sull’assunzione di cocaina.

Da tempo, il sindaco di Rivisondoli (L’Aquila) avrebbero chiesto l’allontanamento del prete Sudamericano.

Il vescovo della diocesi Sulmona Valva, Michele Fusco, riunirà, tra poche ore, il collegio dei consultori per i provvedimenti da assumere.

Monsignor Fusco e i sacerdoti si dicono: “dispiaciuti per l’incidente accaduto a don Daniel Arturo Cardenas, gli sono vicini, lo accompagnano con la preghiera in questo momento particolare, esprimono vicinanza alla comunità parrocchiale e seguono con attenzione la situazione”, così si legge in una nota dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi in riferimento al parroco.

In queste ore, il sacerdote non è più reperibile e avrebbe lasciato come domicilio una casella dell’ufficio postale del paese confinante con Rivisondoli: Pescocostanzo (L’Aquila) dove è stato parroco e rettore della basilica di Santa Maria del Colle, ma poi trasferito.

Ad ottobre del 2022, lo stesso prete è rimasto coinvolto in un altro incidente e in quella occasione lasciò il luogo del sinistro giustificandosi per il fatto di dover celebrare messa.

L’uomo di chiesa venne indagato per fuga da incidente.

Al parroco in passato avrebbero sottratto anche delle offerte, ma sulla vicenda non presentò denuncia.

La parrocchia di Rivisondoli è conosciuta soprattutto perché è impegnata, annualmente, nella rappresentazione del ‘Presepe vivente’ di Rivisondoli, tra le più antiche e storiche rappresentazioni della natività in Italia.