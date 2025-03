Luciano Ligabue festeggia 65 anni e prepara "La notte di Certe Notti" a Campovolo

Luciano Ligabue compie oggi 65 anni e sceglie di celebrarlo con il suo stile, tra musica, ironia e l’affetto del pubblico. Con una foto pubblicata su Instagram che ritrae una torta personalizzata con la scritta “Buon compleanno Luciano – 13.03.25”, il rocker di Correggio ha accompagnato l’immagine con un messaggio chiaro: “C’è ancora bumba per noi!”, espressione che racchiude l’energia e la voglia di continuare a fare musica nonostante il passare del tempo.

Ma il 2025 per Ligabue non è solo l’anno del compleanno, è anche un anno di ricorrenze importanti. Il prossimo 21 giugno, infatti, il cantautore tornerà a Campovolo, luogo simbolo della sua carriera, per un evento speciale: “La notte di Certe Notti”, concerto che celebrerà i 20 anni dal primo storico live in quello spazio e i 30 anni dall’uscita di “Buon compleanno Elvis”, l’album che conteneva “Certe Notti”, una delle sue canzoni più amate.

Un doppio anniversario che diventerà una grande festa con il pubblico, proprio in quello spazio che negli anni ha ospitato alcuni dei concerti più iconici del rock italiano. Campovolo, ormai sinonimo di Ligabue, si prepara così a essere ancora una volta il palcoscenico di un evento carico di emozioni e significati.

Nel frattempo, Ligabue si gode l’affetto dei fan, che sui social non smettono di inviare messaggi di auguri e gratitudine per una carriera che, dopo oltre 30 anni, continua a sorprendere e a toccare il cuore di migliaia di persone.

E con “La notte di Certe Notti” sarà proprio lui a fare un nuovo regalo al suo pubblico, trasformando un anniversario personale in una grande festa collettiva.

Lo riporta gazzettadireggio.it.