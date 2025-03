Il batterio Xylella continua a rappresentare una minaccia grave per l’olivicoltura italiana, e anche il Gargano si trova ora a rischio di diffusione di questo patogeno. A lanciare l’allarme è stata la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, che, durante un’interrogazione in Senato, ha elogiato gli interventi messi in atto dal Governo, in particolare il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Questo piano prevede la distribuzione di milioni di euro a favore delle aziende agricole danneggiate dal batterio. “Un passo importante per fronteggiare le gravi perdite economiche delle imprese agricole, già segnate dalle difficoltà della filiera”, ha dichiarato la senatrice.

Tuttavia, la Fallucchi ha anche sottolineato che il rischio di espansione del batterio non si limita alle aree già colpite, ma potrebbe estendersi anche a territori finora indenni, in particolare nelle aree montane e collinari del Gargano. Una delle principali problematiche evidenziate riguarda la trinciatura delle frasche, una pratica fondamentale per il controllo della vegetazione infestante. Nelle zone montane, a causa dei costi elevati e delle difficoltà logistiche, questa pratica non viene effettuata, mentre la bruciatura delle frasche, che sarebbe una soluzione meno costosa, è vietata da una direttiva dell’Unione Europea. “La difficoltà di gestione delle frasche rischia di facilitare la diffusione del batterio Xylella, con gravi conseguenze per gli uliveti e la biodiversità locale”, ha spiegato la senatrice.

Secondo la Fallucchi, è urgente adottare soluzioni alternative per trattare e gestire le frasche, senza compromettere la sicurezza del territorio e proteggere l’olivicoltura. “Sono necessari interventi mirati che supportino le pratiche agricole locali senza gravare sui bilanci delle imprese”, ha concluso la senatrice, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni per affrontare questa emergenza.

Lo riporta FoggiaToday.it.