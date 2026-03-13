Alexander McQueen annuncia 54 licenziamenti, i sindacati: “Decisione inaccettabile, serve confronto immediato”

Le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione e netta contrarietà dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo annunciata da Alexander McQueen, marchio di pelletteria appartenente al gruppo Kering. Il provvedimento riguarda 54 lavoratrici e lavoratori su un totale di 181 dipendenti, una riduzione significativa dell’organico che rischia di avere pesanti ricadute sociali e occupazionali.

A intervenire sono le segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, che sottolineano come il numero degli esuberi rappresenti un taglio rilevante della forza lavoro, con conseguenze non solo per i dipendenti coinvolti e le loro famiglie, ma anche per l’organizzazione interna dell’azienda e per l’intera filiera produttiva collegata al marchio.

I sindacati chiedono quindi l’apertura di un confronto serio, trasparente e approfondito nell’ambito della procedura prevista dalla normativa, con l’obiettivo di verificare tutte le possibili soluzioni utili a ridurre o evitare i licenziamenti annunciati.

Tra le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali figura la convocazione immediata di un incontro per discutere alcune misure ritenute fondamentali. In primo luogo l’attivazione degli ammortizzatori sociali, considerata la strada principale per affrontare la fase di difficoltà e tutelare i livelli occupazionali.

Si propone inoltre il recupero degli esuberi attraverso percorsi di mobilità interna al gruppo, valorizzando le competenze dei lavoratori e favorendo ogni possibile ricollocazione. Un altro punto indicato riguarda l’eventuale utilizzo della non opposizione al licenziamento come unico criterio di individuazione degli esuberi, per evitare decisioni unilaterali e traumatiche.

Secondo i sindacati i lavoratori non possono essere trattati come una semplice variabile di aggiustamento aziendale. Per questo motivo le organizzazioni annunciano che seguiranno con grande attenzione l’evoluzione della procedura, con l’obiettivo di difendere occupazione, diritti e dignità delle persone coinvolte.

Ulteriori aggiornamenti, fanno sapere le sigle sindacali, arriveranno in base agli sviluppi del confronto e alle eventuali iniziative che si renderanno necessarie.