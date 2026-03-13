Edizione n° 6003

Home // Cronaca // App 'P' di Poste Italiane da record in provincia di Foggia: oltre 188mila utenti attivi nel 2025

POSTE ITALIANE App ‘P’ di Poste Italiane da record in provincia di Foggia: oltre 188mila utenti attivi nel 2025

L’app, prima in Italia per diffusione con 16 milioni di utenti, rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo

App ‘P’ di Poste Italiane da record in provincia di Foggia: oltre 188mila utenti attivi nel 2025

App Poste Italiane - ph Bologna24ore.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

La transizione digitale di Poste Italiane segna un risultato storico anche in provincia di Foggia, con circa 188 mila utenti che hanno utilizzato l’app ‘P’ nel 2025, pari al 32% dei residenti. L’app, prima in Italia per diffusione con 16 milioni di utenti, rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo.

In Italia, gli utenti attivi giornalieri superano i 4 milioni. Grazie all’app è possibile prenotare il turno agli sportelli, gestire il conto BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio, oltre a seguire le spedizioni, amministrare polizze assicurative, controllare linee telefoniche e sottoscrivere contratti luce e gas con Poste Energia. Con un semplice tocco sullo smartphone è anche possibile fare ricariche, bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare ai Postamat senza carte e pagare bollette, bollettini e bolli auto o moto.

L’obiettivo di Poste Italiane è consolidare l’app ‘P’ come principale strumento commerciale digitale, aumentando le vendite online e rafforzando l’integrazione tra canali digitali e presenza sul territorio della provincia di Foggia.

La combinazione tra numeri record e facilità d’uso conferma l’efficacia della strategia digitale del Gruppo. L’app, supportata dall’intelligenza artificiale, permette un accesso semplice e integrato a tutti i servizi, offrendo un’esperienza digitale sempre più personalizzata ed evoluta per i cittadini.

Lo riporta foggiatoday.it.

