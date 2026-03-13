Bari, il procuratore Rossi: "Corriamo insieme con la maglia della Costituzione"

Edizione n° 6004

13 Marzo 2026 - ore  13:18

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha replicato a un post di Forza Italia che criticava la foto scattata l’8 marzo durante l’iniziativa “Vado di corsa a votare noi”

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Attualità // Bari //

Durante la corsa sul Lungomare di Bari dello scorso fine settimana hanno partecipato decine di avvocati, in un momento in cui il comparto della giustizia italiana è sotto forti pressioni politiche.

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha replicato a un post di Forza Italia che criticava la foto scattata l’8 marzo durante l’iniziativa “Vado di corsa a votare noi”, definendola una passeggiata simbolica a sostegno del No al Referendum sulla giustizia, contro la separazione delle carriere. Lo scatto ritrae anche la gip Antonella Cafagna e lo stesso Rossi, tutti impegnati a promuovere la difesa dei principi costituzionali.

Rossi ha sottolineato che mai come in questo periodo storico è importante correre tutti insieme con la stessa maglia, quella della Costituzione italiana, respingendo strumentalizzazioni politiche della partecipazione dei magistrati e degli avvocati alla manifestazione.

Lo riporta ansa.it.

