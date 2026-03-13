Bari, il procuratore Rossi: "Corriamo insieme con la maglia della Costituzione"

Durante la corsa sul Lungomare di Bari dello scorso fine settimana hanno partecipato decine di avvocati, in un momento in cui il comparto della giustizia italiana è sotto forti pressioni politiche.

Il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ha replicato a un post di Forza Italia che criticava la foto scattata l’8 marzo durante l’iniziativa “Vado di corsa a votare noi”, definendola una passeggiata simbolica a sostegno del No al Referendum sulla giustizia, contro la separazione delle carriere. Lo scatto ritrae anche la gip Antonella Cafagna e lo stesso Rossi, tutti impegnati a promuovere la difesa dei principi costituzionali.

Rossi ha sottolineato che mai come in questo periodo storico è importante correre tutti insieme con la stessa maglia, quella della Costituzione italiana, respingendo strumentalizzazioni politiche della partecipazione dei magistrati e degli avvocati alla manifestazione.

Lo riporta ansa.it.