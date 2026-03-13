Edizione n° 6003

Home // Foggia // Benevento-Foggia, sfida al “Vigorito”: ecco dove seguirla in diretta

SERIE C Benevento-Foggia, sfida al “Vigorito”: ecco dove seguirla in diretta

I rossoneri arrivano alla sfida dopo un periodo poco brillante e sono chiamati a reagire in un contesto difficile

Benevento-Foggia, sfida al “Vigorito”: ecco dove seguirla in diretta

ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Foggia // Sport //

Il Benevento ospita il Foggia allo stadio “Ciro Vigorito” in una sfida valida per la 32ª giornata del girone C di Serie C. Il match è in programma domenica 15 marzo alle ore 14.30.

I giallorossi allenati da Antonio Floro Flores sono determinati a proseguire la propria corsa verso la Serie B. La capolista vuole centrare un’altra vittoria per consolidare il vantaggio sulle inseguitrici, con il Catania che al momento insegue a distanza in classifica.

Momento decisamente più complicato, invece, per il Foggia. I rossoneri arrivano alla sfida dopo un periodo poco brillante e sono chiamati a reagire in un contesto difficile, tra risultati che tardano ad arrivare e una classifica che li vede occupare l’ultimo posto del girone. Neppure la recente penalizzazione inflitta al Trapani ha cambiato la posizione dei pugliesi.

Una gara che, almeno sulla carta, mette di fronte due realtà opposte del campionato: da una parte la squadra lanciata verso la promozione, dall’altra un gruppo alla ricerca di punti preziosi per rialzarsi. Una classica sfida tra Davide e Golia, con il campo pronto a dare il proprio verdetto.

Benevento-Foggia, dove vedere la partita

La sfida tra Benevento e Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport 251.

Per chi preferisce seguire il match in streaming, la partita sarà disponibile sulle piattaforme NOW e Sky Go, accessibili tramite smartphone, tablet, computer e smart TV.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale dell’incontro sui principali portali sportivi dedicati alla Serie C.

Il riepilogo del match

  • Partita: Benevento-Foggia
  • Competizione: Serie C, girone C – 32ª giornata
  • Data e orario: domenica 15 marzo, ore 14.30
  • Stadio: Ciro Vigorito (Benevento)
  • Diretta tv: Sky Sport 251
  • Streaming: NOW, Sky Go

Lo riporta LacasadiC.com

