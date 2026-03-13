L’escalation militare tra Stati Uniti e Iran sta producendo effetti immediati sui mercati energetici, con rincari record dei carburanti anche in provincia di Foggia. Già all’indomani dei primi bombardamenti, i prezzi alla pompa sono aumentati tra il 25% e il 30%.

Oggi il diesel si attesta mediamente tra 1,94 e 2,20 euro al litro, con variazioni a seconda della zona e del tipo di distributore. L’incremento colpisce direttamente automobilisti e imprese che dipendono dai mezzi su strada per trasporti e servizi.

Il fenomeno noto come “del razzo e della piuma” spiega perché i prezzi salgono rapidamente ma scendono lentamente. Quando il costo del petrolio aumenta o si prevede un incremento, i distributori adeguano quasi subito i listini per coprire i costi futuri, anche se il carburante è stato acquistato a prezzi inferiori. Al contrario, quando il greggio cala, la diminuzione dei prezzi alla pompa avviene molto più lentamente.

La lentezza nella discesa è legata alla gestione delle scorte: i rivenditori mantengono prezzi elevati per smaltire carburante acquistato a costi maggiori, preservando così i margini economici. Di conseguenza, gli automobilisti percepiscono subito gli aumenti, mentre i cali arrivano con ritardo.

In questo contesto, le associazioni dei consumatori giocano un ruolo fondamentale nel monitorare il mercato, segnalare possibili anomalie e fornire informazioni agli utenti per orientarsi tra prezzi variabili e comprendere i meccanismi che determinano il costo finale del pieno.

La situazione resta strettamente legata all’evoluzione del conflitto e all’andamento dei mercati internazionali. Se le tensioni dovessero proseguire, i prezzi dei carburanti potrebbero subire nuovi aumenti, con effetti diretti su trasporti, logistica e costo della vita.

Lo riporta foggiatoday.it.