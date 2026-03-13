Un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica viene assegnato a Manfredonia. Con una determinazione del 13 marzo 2026 il Comune ha disposto l’assegnazione definitiva di un appartamento ERP a un cittadino risultato avente diritto nella graduatoria comunale per l’accesso alle abitazioni popolari.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso amministrativo iniziato diversi anni fa. Il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli alloggi pubblici risale infatti al 2016, quando l’amministrazione comunale indisse la procedura secondo le modalità previste dalla legge regionale pugliese sull’edilizia residenziale pubblica.

Alla scadenza dei termini furono presentate centinaia di domande. Dopo la fase istruttoria e la verifica dei requisiti dichiarati, il Comune predispose una graduatoria provvisoria che includeva oltre trecento richiedenti ammessi e alcuni esclusi. La graduatoria fu poi sottoposta alle verifiche previste dalla normativa regionale, comprese le eventuali opposizioni presentate dai candidati e il parere della Commissione provinciale competente.

Conclusa questa fase, nel 2021 l’amministrazione comunale approvò la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L’assegnazione disposta ora nasce dalla richiesta dell’ente gestore Arca Capitanata, che ha segnalato al Comune la disponibilità di un appartamento libero situato nel territorio comunale e la necessità di individuare con urgenza un nuovo assegnatario, anche per evitare il rischio di occupazioni abusive.

Dopo aver verificato le posizioni utili in graduatoria e valutato le caratteristiche dell’immobile, l’ufficio comunale competente ha individuato il nucleo familiare avente diritto. Il beneficiario risulta collocato al 62° posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 9 punti.

Prima di procedere alla formale assegnazione, gli uffici hanno effettuato le verifiche previste dalla legge per accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso agli alloggi popolari, compresi i controlli sulla situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare attraverso la documentazione ISEE.

Accertata la regolarità della posizione, il Comune ha disposto l’assegnazione definitiva dell’alloggio. Nei prossimi passaggi amministrativi sarà redatto il verbale di consegna dell’immobile, alla presenza dei funzionari di Arca Capitanata e del Comune.

A cura di Michele Solatia.