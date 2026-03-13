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Home // Cronaca // Caso David, volontari pronti a comprare una roulotte: “Giovedì incontro con l’assessora Valente”

DAVID MANFREDONIA Caso David, volontari pronti a comprare una roulotte: “Giovedì incontro con l’assessora Valente”

L’idea è quella di acquistare, anche con il contributo di altri cittadini, una roulotte da collocare in Villa Rossana

Caso David, l’avvocato Innocenza Starace: “Serve un incontro con Comune e servizi per trovare una soluzione”

Caso David, l’avvocato Innocenza Starace con Gianna

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un incontro con l’assessora al Welfare Maria Teresa Valente e una proposta concreta per provare a trovare una soluzione alla situazione di David. È quanto annunciato nelle ultime ore da chi segue la vicenda e prova da tempo a costruire un percorso di aiuto.

«Giovedì abbiamo un appuntamento con l’assessora Maria Teresa Valente – spiega a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace– a cui porteremo una proposta concreta». L’idea è quella di acquistare, anche con il contributo di altri cittadini, una roulotte da collocare in Villa Rossana, dove David potrebbe svolgere il ruolo di custode e allo stesso tempo avere un luogo dove soggiornare insieme ai suoi cani.

Una proposta che nasce dal tentativo di individuare una soluzione pratica, rispettando le esigenze della persona coinvolta e garantendo condizioni di maggiore stabilità.

Sul tema, spiegano ancora i promotori dell’iniziativa, era stata avanzata anche una richiesta formale di chiarimento. «Poiché su questa ipotesi non avevamo avuto risposta – aggiungono – il consigliere De Luca di Europa Verde ha presentato una interrogazione scritta. Purtroppo, a oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta».

La vicenda di David è tornata al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. L’assessora Valente aveva spiegato che la situazione è seguita da anni dalle istituzioni e dalle associazioni del territorio e che nel tempo sono stati attivati diversi tentativi di supporto attraverso i servizi sociali e il Pronto intervento sociale.

Secondo quanto chiarito dall’assessora, il Comune resta disponibile ad accompagnare percorsi di aiuto, ma sottolinea anche che tali interventi richiedono la collaborazione della persona interessata e devono rispettare le procedure previste.

L’incontro previsto nei prossimi giorni potrebbe dunque rappresentare un nuovo passaggio nel tentativo di individuare una soluzione condivisa.

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