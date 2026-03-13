Caso simulazione Inter-Juve: Bastoni candidato alla Rosa Camuna

Dopo l’episodio di simulazione e conseguente espulsione nella gara Inter-Juventus del 14 febbraio, Alessandro Bastoni ha saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore e assumersi le responsabilità. Per questo, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, lo ha candidato alla Rosa Camuna, la massima onorificenza lombarda, come riconoscimento di un atteggiamento non scontato, che dimostra rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi.

La candidatura è stata condivisa dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli, che ha sottolineato come la reazione di Bastoni rappresenti un esempio positivo di responsabilità e crescita, trasformando un errore in un gesto educativo e civile.

Il premio Rosa Camuna, istituito nel 1996, è il massimo riconoscimento lombardo per l’eccellenza e l’impegno civico sul territorio. Inizialmente riservato a donne distintesi per il contributo alla condizione femminile, dal 2014 il premio viene conferito a persone fisiche, imprese e associazioni che, con la loro operosità e creatività, contribuiscono allo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della Lombardia, garantendo una rappresentanza equa di tutti i territori della regione.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.