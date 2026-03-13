San Giovanni Rotondo si prepara a celebrare gli 800 anni dal transito di San Francesco d’Assisi con l’evento “Celebriamo Francesco”, promosso dall’Ordine Francescano Secolare. L’iniziativa invita la cittadinanza, le comunità parrocchiali, le realtà giovanili e tutti gli appassionati della spiritualità francescana a partecipare a due serate dedicate alla figura del Santo di Assisi.
Gli appuntamenti si terranno il 18 e il 25 marzo 2026 presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, con inizio alle ore 19:00. Durante entrambe le serate, i frati francescani Antonio Pompilio e Antonio Cofano guideranno le riflessioni sui temi fondamentali della vita di San Francesco:
- “Sulle orme di Francesco: il senso della vita come dono”
- “800 anni dopo: in dialogo con Francesco”
Le serate saranno arricchite da letture tratte dalle fonti francescane e da intermezzi musicali, offrendo ai partecipanti un momento di approfondimento spirituale e culturale sul messaggio sempre attuale del Poverello di Assisi.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per ricordare e riflettere sulla figura di San Francesco, testimone di pace, povertà evangelica e fraternità universale, il cui carisma continua a influenzare la vita della Chiesa e della società contemporanea.
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CLASSE A E CLASSE B
San Francesco e Pietro Valdo:
Entrambi cercarono il riconoscimento del Papa:
Pietro Valdo andò a Roma durante il Concilio Lateranense III (1179). Il Papa approvò il suo voto di povertà, ma gli proibì di predicare senza il permesso dei vescovi locali.
San Francesco andò a Roma circa 30 anni dopo (1209/1210). Anche lui chiese l’approvazione per la sua regola di povertà e predicazione.
LA DIFFERENZA FATALE:
L’Obbedienza
Questa è la chiave che ha reso uno Santo e l’altro Eretico:
Valdo ritenne che il dovere di predicare la Parola di Dio fosse superiore a qualsiasi ordine umano. Quando i vescovi gli intimarono di tacere, lui rispose: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. Per questo fu scomunicato nel 1184.
Francesco, pur incontrando resistenze, scelse l’umiltà totale verso la gerarchia ecclesiastica. Disse chiaramente ai suoi frati che non avrebbero dovuto predicare se il vescovo del luogo non fosse stato d’accordo. Questa sottomissione strategica permise alla Chiesa di “assorbire” il suo movimento rivoluzionario.
IL DESTINO DEI MOVIMENTI
I Francescani divennero uno dei pilastri della Chiesa cattolica romana.
I Valdesi furono perseguitati per secoli, sopravvivendo nelle valli del Piemonte e diventando, secoli dopo, una delle principali chiese della Riforma protestante in Italia.
Ho sottomissione alla chiesa cattolica romana o fuori …
Potere e gerarchia….