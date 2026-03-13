San Giovanni Rotondo si prepara a celebrare gli 800 anni dal transito di San Francesco d’Assisi con l’evento “Celebriamo Francesco”, promosso dall’Ordine Francescano Secolare. L’iniziativa invita la cittadinanza, le comunità parrocchiali, le realtà giovanili e tutti gli appassionati della spiritualità francescana a partecipare a due serate dedicate alla figura del Santo di Assisi.

Gli appuntamenti si terranno il 18 e il 25 marzo 2026 presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, con inizio alle ore 19:00. Durante entrambe le serate, i frati francescani Antonio Pompilio e Antonio Cofano guideranno le riflessioni sui temi fondamentali della vita di San Francesco:

“Sulle orme di Francesco: il senso della vita come dono”

“800 anni dopo: in dialogo con Francesco”

Le serate saranno arricchite da letture tratte dalle fonti francescane e da intermezzi musicali, offrendo ai partecipanti un momento di approfondimento spirituale e culturale sul messaggio sempre attuale del Poverello di Assisi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per ricordare e riflettere sulla figura di San Francesco, testimone di pace, povertà evangelica e fraternità universale, il cui carisma continua a influenzare la vita della Chiesa e della società contemporanea.