Compra il seme online per diventare madre single: "Ho scoperto che mia figlia ha 47 fratelli"

Aveva deciso di diventare madre da sola, scegliendo un donatore di sperma attraverso una banca online. Non immaginava però che la figlia sarebbe entrata a far parte di una famiglia allargata composta da decine di fratellastri. La sorpresa è arrivata quando la bambina aveva circa un anno, dopo l’invito a entrare in un gruppo Facebook che riunisce le donne che hanno utilizzato lo stesso donatore. È in quel momento che Jessica Nuremberg ha scoperto che sua figlia non era affatto sola, ma condivideva il patrimonio genetico con molti altri bambini.

Oggi Jess Nuremberg, 44 anni, vive a Los Angeles e racconta che il suo percorso verso la maternità è iniziato più di dieci anni fa, dopo la fine di una relazione importante. All’epoca aveva 33 anni e decise di congelare 34 ovuli, convinta che quella scelta le avrebbe garantito maggiori possibilità di avere un figlio in futuro.

Quando, circa sette anni dopo, ha tentato di utilizzare quegli ovuli, la realtà si è rivelata molto diversa dalle aspettative. Nessuno dei primi 17 ovuli scongelati ha portato alla formazione di embrioni vitali, un momento che lei stessa ha definito molto difficile. «Pensavo che congelare gli ovuli a trent’anni mi avrebbe protetta», ha raccontato, spiegando che quella delusione è stata un colpo durissimo.

Avvicinandosi ai quarant’anni e ancora single, Jess ha deciso di cambiare strada e diventare madre senza un partner. Ha quindi scelto di acquistare il seme di un donatore tramite una banca del seme statunitense, consultando i profili disponibili online e selezionando quello che, a suo dire, rispecchiava meglio i suoi valori.

Per arrivare alla gravidanza ha affrontato sei cicli di fecondazione in vitro, al termine dei quali sono stati ottenuti tre embrioni sani, fecondati con il seme del donatore scelto. Grazie a una terapia farmacologica che ha favorito l’impianto, il primo embrione è stato trasferito con successo nel 2023.

Il momento in cui ha ascoltato per la prima volta il battito del cuore della bambina è stato, racconta, uno dei più emozionanti della sua vita. «In quel momento ho capito che sarei diventata mamma e che lo stavo facendo da sola», ha spiegato, ricordando un mix di paura, felicità e gioia.

Nel maggio del 2024 è nata la piccola Kaia. Jess ha raccontato che il parto è stato allo stesso tempo un’esperienza intensa e molto solitaria: quando le si sono rotte le acque è andata in ospedale da sola, prendendo un Uber. Nonostante ciò, quell’esperienza le ha dato anche una forte sensazione di indipendenza e determinazione.

La sorpresa più grande è arrivata circa un anno dopo la nascita della bambina. Un’altra donna, che aveva utilizzato lo stesso donatore, l’ha invitata a unirsi a un gruppo Facebook dedicato ai figli nati da quel codice identificativo. Attraverso quel gruppo Jess ha scoperto che la piccola Kaia ha almeno 47 fratellastri, tutti con meno di quattro anni.

All’inizio la notizia è stata travolgente, ma con il tempo la donna ha iniziato a conoscere le altre madri e a costruire con loro una rete di relazioni e supporto reciproco. «Mia figlia non ha fratelli che vivono con noi», ha spiegato, «ma ha una comunità di fratelli e sorelle sparsi in diverse famiglie».

Negli Stati Uniti non esiste un limite legale al numero di figli che un donatore può avere. Alcune banche del seme stabiliscono autonomamente dei limiti interni, ma il numero di nascite può comunque essere molto elevato. In alcuni casi, secondo discussioni online, un singolo donatore può arrivare ad avere anche decine di figli biologici.

Per Jess, però, quella scoperta non è stata solo uno shock. Con il tempo è diventata una forma inattesa di comunità e sostegno. «Il gruppo mi ha fatto sentire molto meno sola», ha raccontato, spiegando che ciò che sembrava un percorso di maternità solitario si è trasformato in un’esperienza condivisa con tante altre famiglie.

Lo riporta leggo.it.