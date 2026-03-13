Coppa Puglia, la finale si giocherà a Cerignola: Udas sfida la Virtus Tricase al Pala Dileo

Sarà il Pala “Dileo” di Cerignola il teatro della finale di Coppa Puglia di Serie C maschile. La decisione è stata ufficializzata dalla FIPAV, che ha scelto il palazzetto ofantino per l’atto conclusivo della competizione regionale in programma il prossimo 4 aprile.

A contendersi il trofeo saranno Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase, protagoniste di una stagione di alto livello e pronte a sfidarsi in una gara che promette spettacolo ed emozioni. Per la città di Cerignola si tratta di un appuntamento sportivo di grande rilievo, destinato a portare nel palazzetto cittadino tifosi e appassionati della pallavolo pugliese per una delle partite più attese dell’annata.

In vista della finale è arrivato anche un messaggio speciale di incoraggiamento. A rivolgerlo è stato Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale italiana e campione europeo, che ha voluto fare il proprio “in bocca al lupo” ai ragazzi dell’Udas in vista dell’appuntamento decisivo.

Il saluto dell’ex azzurro è arrivato da Didacta Italia, il principale evento fieristico nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola e della formazione. In quell’occasione Vermiglio ha preso parte come moderatore alla presentazione dei Nuovi Giochi della Gioventù, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, portando la propria testimonianza sul valore educativo e sociale dello sport.

L’attenzione ora è tutta rivolta al 4 aprile, quando il Pala “Dileo” diventerà il palcoscenico della finale di Coppa Puglia, con Cerignola pronta ad accogliere una serata di grande pallavolo e una vera festa per gli appassionati del territorio.

Lo riporta LaNotiziedelweb.it