Edizione n° 6003

BALLON D'ESSAI

Garante privacy - Intesa Sanpaolo // Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo Spa
12 Marzo 2026 - ore  18:45

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Coppa Puglia, la finale si giocherà a Cerignola: Udas sfida la Virtus Tricase al Pala Dileo

SERIE C Coppa Puglia, la finale si giocherà a Cerignola: Udas sfida la Virtus Tricase al Pala Dileo

A contendersi il trofeo saranno Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase, protagoniste di una stagione di alto livello

Coppa Puglia, la finale si giocherà a Cerignola: Udas sfida la Virtus Tricase al Pala Dileo

ph lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

Sarà il Pala “Dileo” di Cerignola il teatro della finale di Coppa Puglia di Serie C maschile. La decisione è stata ufficializzata dalla FIPAV, che ha scelto il palazzetto ofantino per l’atto conclusivo della competizione regionale in programma il prossimo 4 aprile.

A contendersi il trofeo saranno Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase, protagoniste di una stagione di alto livello e pronte a sfidarsi in una gara che promette spettacolo ed emozioni. Per la città di Cerignola si tratta di un appuntamento sportivo di grande rilievo, destinato a portare nel palazzetto cittadino tifosi e appassionati della pallavolo pugliese per una delle partite più attese dell’annata.

In vista della finale è arrivato anche un messaggio speciale di incoraggiamento. A rivolgerlo è stato Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale italiana e campione europeo, che ha voluto fare il proprio “in bocca al lupo” ai ragazzi dell’Udas in vista dell’appuntamento decisivo.

Il saluto dell’ex azzurro è arrivato da Didacta Italia, il principale evento fieristico nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola e della formazione. In quell’occasione Vermiglio ha preso parte come moderatore alla presentazione dei Nuovi Giochi della Gioventù, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, portando la propria testimonianza sul valore educativo e sociale dello sport.

L’attenzione ora è tutta rivolta al 4 aprile, quando il Pala “Dileo” diventerà il palcoscenico della finale di Coppa Puglia, con Cerignola pronta ad accogliere una serata di grande pallavolo e una vera festa per gli appassionati del territorio.

Lo riporta LaNotiziedelweb.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO