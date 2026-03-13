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"ALLUCINANTE, MULATTIERE" Coppie di Manfredonia in viaggio: “Tangenziale di Foggia e ingresso SS16 in condizioni disastrose, ho distrutto il paraurti”

"Siamo abituati a viaggiare anche al nord, dove le strade sono generalmente messe bene"

Coppie di Manfredonia in viaggio: “Tangenziale di Foggia e ingresso SS16 in condizioni disastrose, ho distrutto il paraurti”

Coppie di Manfredonia in viaggio: “Tangenziale di Foggia e ingresso SS16 in condizioni disastrose, ho distrutto il paraurti”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

Ancora una segnalazione da parte di cittadini del territorio sulle condizioni del manto stradale lungo alcune arterie della Capitanata. A denunciare la situazione sono due coppie di Manfredonia, che nella giornata di ieri stavano percorrendo la tangenziale di Foggia in direzione dell’ingresso sulla Strada Statale 16, dopo essere state a Orta Nova. Secondo quanto raccontato dai manfredoniani, il tratto stradale presenterebbe condizioni dell’asfalto estremamente deteriorate, con buche e avvallamenti che renderebbero la percorrenza particolarmente pericolosa.

«È un macello, l’asfalto è indescrivibile», racconta uno dei cittadini. «Ho distrutto il paraurti della macchina passando da quel tratto. Una cosa del genere non l’avevo mai vista». I cittadini spiegano di aver voluto segnalare la situazione affinché venga portata all’attenzione delle istituzioni competenti e degli enti responsabili della manutenzione stradale.

«Siamo abituati a viaggiare anche al nord, dove le strade sono generalmente messe bene», prosegue il racconto. «Ma in questa maniera non le avevo mai viste, neanche sulle strade di campagna. Anzi, forse le strade di campagna sono messe meglio». Nel veicolo viaggiava anche una bambina, circostanza che ha aumentato la preoccupazione delle famiglie manfredoniane per la sicurezza del tratto.

Per motivi di privacy, i cittadini hanno preferito non rendere visibile la targa dell’auto, ma hanno documentato i danni subiti dal veicolo a seguito dell’impatto con le irregolarità della carreggiata. La richiesta, rivolta attraverso questa segnalazione, è chiara: un intervento urgente di manutenzione e verifica del tratto della tangenziale di Foggia all’ingresso della SS16, affinché si possano evitare ulteriori danni ai veicoli e soprattutto possibili incidenti.

«Là è uno schifo, letteralmente», concludono i cittadini, auspicando che la segnalazione possa contribuire a migliorare la sicurezza della strada.

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