Distributore e autolavaggio di via degli Aviatori, autorizzazione ambientale alla Casillo & De Vitto

Cambio di titolarità per l’autorizzazione ambientale relativa a un impianto di distribuzione carburanti con annessi bar e autolavaggio a Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Cambio di titolarità per l’autorizzazione ambientale relativa a un impianto di distribuzione carburanti con annessi bar e autolavaggio a Foggia. Il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ha disposto la voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Casillo & De Vitto Srl.

Il provvedimento riguarda lo stabilimento situato in via degli Aviatori, chilometro 1, per il quale nel 2018 era stata rilasciata l’autorizzazione ambientale originaria alla società Gilmar Sas. La nuova società subentra nella titolarità dell’autorizzazione senza modifiche strutturali o operative dell’impianto.

L’istanza di voltura è stata presentata attraverso la procedura telematica SUAP nel gennaio 2026. Dopo la verifica della documentazione e l’acquisizione dei pareri necessari, tra cui quello dell’Acquedotto Pugliese, l’amministrazione ha espresso parere favorevole al trasferimento dell’autorizzazione.

La voltura consente alla nuova società di proseguire l’attività nel rispetto delle stesse prescrizioni già previste nel provvedimento originario. In particolare restano valide le disposizioni relative agli scarichi idrici, disciplinati dal decreto legislativo 152 del 2006 in materia ambientale.

Il provvedimento precisa che la modifica riguarda esclusivamente il soggetto titolare dell’autorizzazione e non comporta variazioni dell’impianto o delle attività svolte.

L’azienda dovrà comunque continuare a rispettare tutte le normative ambientali vigenti e le prescrizioni stabilite dagli enti competenti. In caso di violazioni o di attività ritenute dannose per l’ambiente o la sicurezza pubblica, l’amministrazione potrà adottare provvedimenti che vanno dalla diffida alla sospensione dell’attività fino alla revoca dell’autorizzazione.

La decisione è stata notificata alla società interessata e trasmessa agli enti competenti per le attività di vigilanza, tra cui la Provincia di Foggia e l’Acquedotto Pugliese.

Con questo atto si conclude il procedimento amministrativo di voltura, consentendo alla nuova gestione di proseguire regolarmente l’attività dell’impianto nel rispetto delle condizioni ambientali previste dalla normativa.

A cura di Michele Solatia.

