È morto Bruno Contrada, l’ex 007 dei misteri della mafia

È morto Bruno Contrada all’età di 94 anni. Ex numero tre del Sisde durante gli anni più cruenti della guerra di mafia a Palermo, Contrada è stato protagonista di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti.

L’inchiesta lo aveva condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pena della quale ha scontato 8 anni. Successivamente, la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha revocato la condanna e riconosciuto un risarcimento all’ex poliziotto.

Contrada si è spento ieri sera poco prima di mezzanotte. I funerali saranno celebrati sabato a Palermo.

Lo riporta palermotoday.it.