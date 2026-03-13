Edizione n° 6003

È morto Bruno Contrada, l'ex 007 dei misteri della mafia

BRUNO CONTRADA È morto Bruno Contrada, l’ex 007 dei misteri della mafia

Ex numero tre del Sisde durante gli anni più cruenti della guerra di mafia a Palermo, Contrada è stato protagonista di una vicenda giudiziaria controversa

È morto Bruno Contrada, l’ex 007 dei misteri della mafia

Bruno Contrada - Fonte Immagine: italpress.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Prima pagina

È morto Bruno Contrada all’età di 94 anni. Ex numero tre del Sisde durante gli anni più cruenti della guerra di mafia a Palermo, Contrada è stato protagonista di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti.

L’inchiesta lo aveva condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pena della quale ha scontato 8 anni. Successivamente, la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha revocato la condanna e riconosciuto un risarcimento all’ex poliziotto.

Contrada si è spento ieri sera poco prima di mezzanotte. I funerali saranno celebrati sabato a Palermo.

Lo riporta palermotoday.it.

