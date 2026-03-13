Edizione n° 6004

12 Marzo 2026 - ore  18:45

12 Marzo 2026 - ore  10:14

Home // Manfredonia // Falò di San Giuseppe, traffico chiuso a San Salvatore il 16 marzo

FALO' SAN GIUSEPPE Falò di San Giuseppe, traffico chiuso a San Salvatore il 16 marzo

Ordinanza del Comune per consentire lo svolgimento della manifestazione: stop alla circolazione e alla sosta in Piazza delle Orchidee

Falò di San Giuseppe, traffico chiuso a San Salvatore il 16 marzo

Il Falò di San Giuseppe - ph Meteoweb

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Strade chiuse a San Salvatore per consentire lo svolgimento del tradizionale Falò di San Giuseppe. Il Comune di Manfredonia ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura totale alla circolazione veicolare e il divieto di sosta in Piazza delle Orchidee nella giornata del 16 marzo 2026.

Il provvedimento riguarda la fascia oraria compresa tra le 18 e le 21 e si rende necessario per permettere lo svolgimento della manifestazione organizzata dall’associazione “Vento Nuovo APS”.

La richiesta di chiusura al traffico è stata presentata dal presidente dell’associazione, Pasquale Falcone, che ha promosso l’iniziativa dedicata al Falò di San Giuseppe, una tradizione molto sentita in diverse comunità del territorio.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e la corretta gestione dell’evento, il Comune ha ritenuto necessario adottare misure temporanee di regolazione della viabilità. Durante l’orario stabilito nessun veicolo potrà transitare o sostare nell’area interessata dall’iniziativa.

L’ordinanza prevede inoltre una serie di prescrizioni per l’organizzazione dell’evento. Gli organizzatori dovranno richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per eventuali spettacoli musicali o attività di intrattenimento e garantire la presenza di personale incaricato di presidiare le intersezioni e coordinare i flussi di partecipanti.

Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti di sicurezza. L’associazione dovrà presentare il preavviso di pubblica manifestazione previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ottenere l’autorizzazione per l’accensione dei fuochi. Dovranno inoltre essere rispettate le linee guida nazionali in materia di safety e security per eventi pubblici.

L’ordinanza chiarisce inoltre che l’autorizzazione rilasciata dal Comune riguarda esclusivamente la regolazione della viabilità e non sostituisce le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività previste durante la manifestazione.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

