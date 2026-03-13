Edizione n° 6003

12 Marzo 2026

Home // Cronaca // Foggia, agente sospeso per il calcio a un ragazzo torna in servizio

FOGGIA AGENTE Foggia, agente sospeso per il calcio a un ragazzo torna in servizio

Il video su TikTok scatenò ampi dibattiti mediatici e portò l’agente a essere assegnato a servizi interni non operativi

Foggia, agente sospeso per il calcio a un ragazzo torna in servizio

Foggia, agente sospeso per il calcio a un ragazzo torna in servizio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Il Tar della Calabria ha annullato la sospensione cautelare dal servizio di un agente della Polizia di Stato, coinvolto in un episodio risalente ad aprile 2022, quando un video pubblicato su TikTok lo mostrava mentre sferrava un calcio al volto di un ragazzo inseguito dai poliziotti.

Il provvedimento di sospensione, emesso dal Ministero dell’Interno nel maggio 2023, era arrivato oltre un anno dopo i fatti, senza alcun confronto con l’interessato. Il ricorso presentato dall’agente, patrocinato dagli avvocati Giuseppe Carratelli e Santo Infusino, ha evidenziato difetto di motivazione, mancata valutazione degli effetti sulla carriera e assenza di urgenza che giustificasse l’omissione del contraddittorio.

I fatti risalgono al 2 aprile 2022, quando l’agente, all’epoca in servizio al Reparto prevenzione Crimine ‘Calabria Settentrionale’ e distaccato a Foggia, partecipava a un controllo vicino allo stadio Zaccheria. Durante l’operazione, il conducente di un’auto aveva tentato di investire un poliziotto; dopo l’inseguimento, i due occupanti furono arrestati per detenzione di stupefacenti.

Il video su TikTok, girato presso il palazzone Ex Onpi di Corso del Mezzogiorno, scatenò ampi dibattiti mediatici e portò l’agente a essere assegnato a servizi interni non operativi e a subire una decurtazione dello stipendio.

Il Tar ha stabilito che la misura cautelare richiedeva un confronto preventivo con l’agente e ha preso atto dell’archiviazione di alcuni reati contestati disposta dal giudice di Foggia nell’ottobre 2024. La sentenza, immediatamente esecutiva, restituisce all’agente il diritto di rientrare in servizio a pieno titolo con retribuzione integrale.

Lo riporta foggiatoday.it.

