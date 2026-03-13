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FOGGIA NEGOZI Foggia, il centro storico perde oltre 200 negozi

Negli ultimi anni oltre 200 negozi hanno chiuso o si sono trasferiti in altre zone della città, segnando un progressivo allontanamento dal cuore urbano

Foggia, il centro storico perde oltre 200 negozi

Foggia, centro storico - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Economia // Foggia //

Il centro storico di Foggia continua a svuotarsi di attività commerciali. Negli ultimi anni oltre 200 negozi hanno chiuso o si sono trasferiti in altre zone della città, segnando un progressivo allontanamento dal cuore urbano. È quanto emerge dai dati elaborati da Confcommercio Foggia, che fotografano una trasformazione significativa del tessuto economico locale.

Secondo l’analisi, il calo riguarda in particolare i settori dell’abbigliamento e delle calzature, ma anche mobilifici, ferramenta, librerie e negozi di giocattoli. Il ridimensionamento colpisce anche altri comparti tradizionali del commercio cittadino: le edicole risultano praticamente dimezzate, mentre si registra una diminuzione anche tra fiorai, gioiellerie e profumerie.

I numeri evidenziano con chiarezza il fenomeno: dai 1306 esercizi commerciali censiti nel 2012 si è passati ai 1095 del 2025, una riduzione che testimonia la profonda trasformazione del sistema economico urbano.

Secondo Confcommercio si tratta di un cambiamento strutturale che non riguarda soltanto Foggia o la Puglia, ma che si inserisce in una tendenza nazionale che sta ridisegnando il commercio nei centri urbani.

Parallelamente alla diminuzione dei negozi tradizionali, nel centro storico si registra un aumento delle strutture ricettive alternative e delle attività di ristorazione, segno di una progressiva riconversione dell’area. A incidere sulla trasformazione del mercato è anche la crescita degli acquisti online: il ricorso all’e-commerce è aumentato del 180%, contribuendo a cambiare abitudini di consumo e modelli commerciali.

Lo riporta telesveva.it.

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