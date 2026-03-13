Il Foggia si prepara alla trasferta sul campo del Benevento con le ultime prove tattiche e alcune buone notizie dall’infermeria. L’allenatore Michele Pazienza potrà infatti contare nuovamente sull’attaccante Cangiano e sul difensore Buttaro, entrambi rientrati e impiegati nel test congiunto a porte chiuse disputato allo stadio Zaccheria contro l’Heraclea, terminato 3-0 per i rossoneri.

Durante la partita amichevole il tecnico ha provato più soluzioni tattiche, alternando il 4-3-3 al 3-5-2. L’impressione è che proprio il 4-3-3 possa essere il modulo scelto dall’inizio nella sfida di domenica, con la possibilità di qualche novità nell’undici titolare.

Tra le possibili sorprese c’è il centrocampista franco-camerunese Eyango, ultimo arrivato in casa rossonera e già autore di uno spezzone convincente nella gara contro il Potenza. In attacco, accanto a Tommasini, sembrano favoriti Liguori e D’Amico, mentre a centrocampo si va verso la conferma del trio Garofalo, Castorri e Romeo.

Resta invece ancora indisponibile Oliva, mentre qualche dubbio riguarda il reparto difensivo: l’eventuale passaggio alla linea a quattro ridurrebbe i posti disponibili al centro della retroguardia, lasciando aperte alcune valutazioni che verranno sciolte dopo la rifinitura prevista prima della partenza per la Campania.

La trasferta sarà segnata anche dalle limitazioni per i sostenitori rossoneri. Ai tifosi del Foggia residenti in provincia è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico, mentre il settore ospiti resterà accessibile ai sostenitori che risiedono fuori dal territorio provinciale.

Lo riporta telesveva.it.