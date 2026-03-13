(StatoQuotidiano, 03 dicembre 2020). Bari - Foggia, 03 dicembre 2020. Con sentenza in data 01.12.2020, il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bari, a conclusione del rito abbreviato, ha inflitto pene rilevanti nei confronti di 8 dei 27 indagati nell’ambito dell’operazione “Friends”, coordinata da questa Direzione Distrettuale Antimafia ed effettuata,tra il 2015 e il 2019 in territorio garganico, dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Foggia, dallo S.C.I.C.O. Roma e dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari.

FOGGIA – Nuova udienza del processo scaturito dall’operazione antimafia “Friends”, l’inchiesta che nel novembre 2019 portò allo scoperto presunti rapporti tra ambienti della criminalità garganica e la ’ndrangheta calabrese.

Nel corso dell’udienza del 12 marzo 2026 si è svolto il controesame del collaboratore/testimone Matteo Pettinicchio.

Sono stati effettuati i controesami da diversi difensori, finalizzati a verificare l’attendibilità del collaboratore di giustizia citato.

L’avvocato Innocenza Starace, che difende uno dei coimputati, Rosario Starace, ha evidenziato come il teste abbia escluso conoscenza o qualsiasi responsabilità del proprio assistito rispetto alla partecipazione a presunte organizzazioni criminali e ha riferito di non avere avuto conoscenza dei fatti che lo stesso Pettinicchio sostiene siano avvenuti.

Il controesame è stato finalizzato principalmente a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, punto centrale della fase dibattimentale.

L’operazione “Friends”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, scattò nel novembre 2019 quando gli agenti della Squadra Mobile di Foggia e i militari del GICO della Guardia di Finanza di Bari eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari nei confronti di 24 persone. Gli indagati risultavano residenti sia nella provincia di Foggia sia in altre regioni italiane, tra cui Calabria, Abruzzo, Molise, Lazio e Piemonte.

Secondo l’impostazione investigativa, l’indagine avrebbe fatto emergere contatti con esponenti della ’ndrangheta del clan Pesce di Rosarno nell’ambito degli affari legati ai gruppi criminali garganici.

Tra i destinatari del provvedimento cautelare figuravano nove soggetti ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali del Gargano: il clan Li Bergolis-Miucci, attivo a Monte Sant’Angelo ma con ramificazioni anche fuori regione; e il clan lucerino Bayan-Papa-Ricci, il cui elemento di spicco sarebbe Alfredo Papa, classe 1958. Il quadro investigativo fu ricostruito in un’ordinanza cautelare di circa 290 pagine, firmata dal gip De Benedictis, che delineava i presunti rapporti e interessi comuni tra i gruppi criminali del Gargano e la cosca calabrese.

Il processo proseguirà con il proseguimento del controesame di Pettinicchio, fissato per il 21 maggio 2026 alle ore 12.00.