Juventus Official Fan Club Manfredonia, eletto il nuovo presidente Alessandro Carnevale

Lo Juventus Official Fan Club Manfredonia comunica l’elezione del nuovo Presidente Alessandro Carnevale, che guiderà il club in una nuova fase di crescita organizzativa e di consolidamento delle attività dedicate ai tifosi bianconeri del territorio.

Contestualmente è stato definito il nuovo organigramma direttivo che affiancherà il Presidente nella gestione delle attività associative e nella programmazione delle iniziative del club. Il direttivo si caratterizza per una composizione ampia e partecipata, con la presenza anche di una rappresentanza femminile, a testimonianza della volontà di costruire una realtà sempre più inclusiva e radicata nel territorio.

Il nuovo assetto organizzativo risulta così composto:

Vicepresidente: Paolo Colombo

Tesoriere: Pasquale Artuso

Segretari: Libera Scirpoli e Francesco Trigiani

Referente comunicazioni JFC Torino: Daniele Trigiani

Referente logistica sede operativa: Ernesto Ardó

Responsabile trasferte: Matteo Pastore

Responsabile tesseramento: Daniele Trigiani

Comunicazione e social: Paolo Colombo e Libera Scirpoli

Responsabile merchandising: Daniele Trigiani

Responsabile food & beverage sede operativa: Carlo Zerulo

Referenti con gli enti territoriali: Libera Scirpoli ed Ernesto Ardó

Il club rivolge inoltre un ringraziamento al presidente uscente Nico Di Candia per il lavoro svolto durante il periodo alla guida dell’associazione.

Il nuovo direttivo lavorerà con l’obiettivo di consolidare e far crescere ulteriormente la realtà dello Juventus Official Fan Club Manfredonia, rafforzando il legame tra i tifosi locali e la grande famiglia della Juventus FC attraverso iniziative, eventi e momenti di aggregazione dedicati alla passione bianconera.

Juventus Club Manfredonia