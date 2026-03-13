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LANDINI FOGGIA Landini a Foggia: “Tavolo urgente sulla crisi dell’automotive a Melfi e intervento dello Stato sull’ex Ilva”

Secondo Landini è necessario un confronto diretto perché il processo di deindustrializzazione in atto è ormai evidente

Landini a Foggia: “Tavolo urgente sulla crisi dell’automotive a Melfi e intervento dello Stato sull’ex Ilva”

Landini a Foggia - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Lavoro // Manfredonia //

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto a Foggia, ha lanciato un appello al governo affinché venga convocato un tavolo presso la Presidenza del Consiglio con la proprietà per affrontare la crisi che sta colpendo il comparto automotive di Melfi, dove lavorano anche numerosi cittadini della Capitanata.

Secondo Landini è necessario un confronto diretto perché il processo di deindustrializzazione in atto è ormai evidente. Il leader sindacale ha sottolineato come, a oggi, non sia stato ancora presentato un vero piano industriale da parte del gruppo, mentre i numeri della produzione automobilistica in Italia destano forte preoccupazione.

«Nel nostro Paese – ha spiegato – si producono meno di 400 mila auto l’anno a fronte di una capacità produttiva di circa 1 milione e mezzo di veicoli. Una situazione che rischia di mettere seriamente in difficoltà il sistema industriale e di far perdere un pezzo fondamentale della manifattura italiana».

Landini è intervenuto anche sul tema dell’ex Ilva, ribadendo la posizione della Cgil sulla necessità di un intervento diretto dello Stato nella gestione dell’azienda. Una scelta che, secondo il sindacato, viene rinviata da anni nonostante le difficoltà sempre più evidenti del gruppo.

Il segretario generale ha ricordato come dal 2010 si continui a rimandare una decisione strutturale, mentre nel frattempo la situazione è diventata sempre più complessa. «Siamo davanti a un passaggio delicato – ha affermato – e senza una presenza dello Stato il rischio concreto è che non si riesca a rilanciare l’azienda».

Per Landini la questione dell’acciaio è centrale per il futuro industriale del Paese. «Non esiste un Paese industriale senza una forte produzione di acciaio. Tutte le nazioni con una manifattura importante hanno anche un ruolo strategico nella siderurgia. Per questo motivo l’Italia non può permettersi di perdere un settore così decisivo per la propria economia».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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