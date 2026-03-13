Le ferule dell’agro sipontino e il loro utilizzo nel tempo nella nostra comunità

di Franco Rinaldi – 14/05/2021

Dieci anni fa, nel mese di maggio 2011, pubblicai su Stato Quotidiano.it un articolo dal titolo: “Ferule e Asfodeli a Manfredonia”. Lo spunto mi fu dato, quell’anno, dalla fioritura eccezionale di ferule e asfodeli nel nostro territorio. Ricordo che le ferule, per le abbondanti piogge cadute nel corso della stagione invernale, superavano i tre metri di altezza.

In questa Primavera 2021, la crescita spontanea delle ferule nel territorio di Manfredonia è stata straordinaria. Tant’è che molte piante, hanno raggiunto quasi i quattro metri di altezza. Questo sviluppo così copioso e in altezza, di queste piante spontanee tipiche del nostro agro, è dovuta alle abbondanti precipitazioni che quest’anno si sono verificate, che hanno spesso bagnato il territorio di Manfredonia.

A tal proposito, vigeva un detto tra i contadini di un tempo, quando la crescita delle ferule era alta, che così recitava: “Quande jerte ji a frèvele…tand’acque stè sotte”(Quanto alta è la ferula, tant’acqua c’è sotto).

Ho fatto un giro per il nostro agro ed ho fotografato e filmato alcune zone dove le ferule crescono copiose e vi assicuro che per chi ama la natura è uno spettacolo incredibile. Una prateria di migliaia e migliaia di ferule vigorose denominate in vernacolo “i frèvele”, che quest’anno hanno raggiunto circa i quattro metri di altezza, spuntate in campi incolti e tra piante di fichi d’india, sia in zone collinari e sia in pianura. Sinceramente, è uno scenario (che si ripete in primavera da secoli) che andrebbe utilizzato per le riprese di un film.

La “Ferula Communis” che cresce spontanea nel territorio di Manfredonia è conosciuta come finocchiaccio. La pianta madre della ferula, è composta alla base del fusto da filamenti e viene denominata dai sipontini “a cròsche”, mentre il fusto va sotto il nome di “frevèle”. L’infiorescenza della pianta, invece, è chiamata “fiore de frevèle”. I filamenti sottili che crescono alla base del fusto, che è la parte più tenera della pianta, un tempo veniva data in pasto agli asini come corroborante “pe mettirle nforze” per renderli più resistenti nel loro utilizzo nei campi. Di questa pianta, i sipontini per secoli ne hanno fatto largo uso. Quando le piante si erano completamente essiccate, i contadini e non solo in contadini, tagliavano i fusti più doppi e con i tronchetti secchi ricavati, costruivano sgabelli “i ferrizze”, “seggiune de ferrizze” (seggioloni con spalliera). In alcune masserie, i pastori utilizzavano le ferule secche raccolte, come tetto per riparare e custodire le loro pecore e le loro mandrie.

Un tempo, le ferule secche venivano raccolte, accatastate e utilizzate nella cucina per accendere il fuoco “u fucarule” e cucinare. Altro utilizzo dei fusti delle ferule era quello di tagliarli a pezzi e adattarli a mò di tappi per botti, damigiane di vetro ed altri contenitori di creta come “u cècene” (quest’ultimo, per conservare l’acqua al fresco, in particolare durante il periodo estivo).

Molti genitori, fino agli anni ’50, facevano uso della “frevele” in casa sempre a portata di mano, per “menare” i loro i figli quando non si comportavano bene. La ferula secca veniva tagliata a tronchetti e utilizzata come bastone. Tant’è che molte mamme, per far smettere i loro figlioli di fare capricci, li redarguivano dicendo: “Mò se ne la fenisce, pe stu picchje, ja pegghjè a frevele !” (Adesso se non la finisci con questo piagnucolare continuo devo prendere la ferula). Era un modo di dire, per spaventarli. “Eh uagnì”, erano tempi duri.

Ricordo, che anche due o tre maestri della scuola elementare “De Sanctis”, utilizzavano “a frevela secche” (il fusto secco della ferula tagliato a mò tronchetto) o un righello piatto di legno in classe per bacchettare sulle mani i ragazzi discoli e quelli che non volevano studiare “i ciocce”. Il tronchetto di ferula o la bacchetta di legno, veniva conservata dai maestri sotto la cattedra per tenerla sempre a portata di mano. Sempre in loco, in alcune case di contadini, “i ferrizze” gli sgabelli più alti, venivano capovolti a mò di girello e utilizzati dalle mamme, impegnate in faccende di casa, per tenere momentaneamente sistemato all’interno dello sgabello il bambino di pochi mesi “mbassete” avvolto in fasce al sicuro.

Alcuni barbieri, invece, un tempo, per affilare i loro rasoi utilizzavano la parte interna del tronco secco della ferula spaccato in due parti. La maggior parte, però, utilizzava “a prote de Bbelge” (la pietra di Belgio) per la prima affilatura e poi “a strappe” una cinghia di cuoio, per rendere più tagliente la lama del rasoio.

Altro utilizzo delle ferule fino agli anni ’40 era l’usanza di incidere in più punti trasversalmente il fusto quando era ancora verde. Dalle incisioni effettuate usciva “u lattece” una sorta di liquido bianco lattiginoso, che raccolto in una mano veniva continuamente palpato fino a dargli una forma di un piccolo pane gommoso. Questo composto preparato, veniva utilizzato dalle mamme che lo facevano mordere ai loro figlioletti per lenire il dolore, nel momento in cui stavano per spuntare i dentini “i dinde da latte”.

Notizie storiche sulla crescita copiosa delle ferule nel territorio dell’agro sipontino, ci viene tramandata negli scritti di Leandro Alberti nel XVI secolo. Questi, nel suo libro: “Descrizione di tutta Italia”, così descrive il nostro territorio: “Tutta questa campagna è priva di alberi…Vero è che, invece degli alberi veggonsi assai ferule in qua et in là per terra, con le quali fanno fuoco gli abitatori del paese per i loro bisogni non havendo legna. Parimenti v’è penuria di acqua, onde bisogna istraerle dai profondi pozzi scavati con grand’artificio, et non minore spesa. Nella campagna poche abitazioni si veggono…Habitano i lavoratori di detti campi a i castelli et città”. Anche nei secoli successivi con le ferule e paglia i pastori coprivano i ripari delle loro greggi e le mandrie.

Sempre nelle nostre campagne fino agli anni ’50, le ferule venivano utilizzate anche per la conta dei giorni lavorativi dei braccianti, che segnavano con una incisione sul fusto di una ferula. Ogni settimana di lavoro, i proprietari terrieri, segnavano la ferula con un taglio che stava a indicare che il bracciante aveva ricevuto la sua porzione di viveri.

Se i segni erano due, fatti “a croce e nnoce” (a mò di X) voleva dire che oltre al pane e companatico aveva ricevuto anche il vino. Quest’anno data l’abbondante crescita di ferule, a detta di amici “fungiaiule” (raccoglitori di funghi) nel prossimo autunno, ci sarà una abbondante raccolta “de funge de frèvele” (funghi di ferule). Questi prelibati miceti mangerecci, crescono nel nostro agro sulle radici della piante di ferule ma anche e nei pressi delle stessa piante alla base dei fusti, una volta marcite.

Il fungo di ferula è considerato e denominato in loco: “u fonge onéste” o “fonge bbune”(fungo onesto o fungo buono), perchè allo stato naturale non si confonde nel nostro agro con nessun altro fungo velenoso.

Un tempo, con le ferule secche, raccolte, tagliate e conservate per la lavorazione di sgabelli, molti erano i contadini, ma anche gli artigiani che costruivano panchetti “i ferrizze” per il loro utilizzo non solo nelle campagne ma anche in casa, in particolare nelle botteghe artigianali. Tra i costruttori di “ferrizze” sgabelli costruiti con le ferule, voglio ricordare l’ex dipendente comunale Antonio Renzulli, che lavorava come custode presso il palazzetto dello sport in zona Scaloria, e che nei momenti liberi da impegni di lavoro e poi da pensionato, costruiva sgabelli “i ferrizze” grandi e piccole con le ferule secche e li vendeva per arrotondare la sua pensioncina. PoI, Antonio Stoppiello, ex netturbino, bravo artigiano di manufatti di legno per la cucina, che costruisce tuttora sgabelli “i ferrizze” con le ferule secche ed altri anziani contadini che ho intervistato nel tempo.

A Manfredonia, dato il suo scarso valore commerciale, c’è un proverbio legato alla lavorazione degli sgabelli “i ferrizze” con i tronchetti di ferule secche che così recita: “A stu pajose, hamme fatte i ferrizze annanze e i segge addròte” (Per indicare, che avanti sono andate persone di poco conto e dietro sono rimaste quelle di valore).

La pianta delle Ferule è presente nelle regioni centro meridione quali: Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed è velenosa per gli animali da pascolo. Tant’è che ogni anno si verificano casi di avvelenamento di bovini , asini e persino di cavalli, allevati allo stato brado. La ferula è una pianta infestante e si propaga in autunno per seme.

**Notizie per il presente articolo attinte da: Antonio Renzulli ex dipendente comunale, custode palazzetto dello sport in via Scaloria; Matteo Impagnatiello, ex netturbino, artigiano del legno e alcuni contadini anziani intervistati nel tempo. Pubblicazione: “Manfredonia tra ‘700-‘800-Il Territorio” di Nicola De Feudis; Leandro Alberti “Descrizione di tutta Italia”.**Leandro Alberti nacque a Bologna il 12 dicembre 1479-Morì a Bologna il 9 aprile 1552. Fu filosofo, storico e teologo.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 14 maggio 2021