MANFREDONIA – Un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più discussi dell’attuale dibattito politico e istituzionale: la riforma della giustizia. Si è svolto giovedì 12 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” di Palazzo San Domenico, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ”, promosso dal Comitato SÌ Riforma Manfredonia in collaborazione con Giovani Avvocati per il Sì.

L’iniziativa ha riunito cittadini, professionisti del diritto e rappresentanti del mondo istituzionale per un momento di riflessione sui contenuti e sugli obiettivi della riforma del sistema giudiziario italiano, tema al centro del dibattito nazionale.

Ad aprire i lavori sono stati i rappresentanti dei comitati promotori: l’avvocato Cristiano Romani, presidente del Comitato “SÌ Riforma Manfredonia”, e l’avvocato Mario Aiezza, referente provinciale dei “Giovani Avvocati per il Sì”. Nei loro interventi è stata sottolineata l’importanza di informare l’opinione pubblica sulle ragioni e sugli effetti della riforma, con particolare attenzione alle possibili ricadute sull’efficienza del sistema giudiziario e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Il convegno ha visto poi la partecipazione di relatori di rilievo del panorama giuridico regionale. Tra questi il dottor Costanzo Maria Cea, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Bari, e l’avvocato Michele Curtotti, dottore di ricerca in diritto processuale penale, che hanno offerto una lettura tecnico-giuridica dei principali aspetti della riforma, analizzando criticità e prospettive del sistema.

A moderare l’incontro è stato il dottor Salvatore Clemente, giornalista di Stato Quotidiano, che ha guidato il dibattito favorendo il confronto tra i relatori e il pubblico presente.

Nel corso della serata sono stati affrontati diversi temi legati al funzionamento della giustizia italiana, tra cui i tempi dei processi, l’organizzazione della magistratura e le possibili misure volte a rendere più efficiente l’intero sistema, mantenendo al centro le garanzie dei cittadini.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di dialogo tra mondo giuridico e cittadinanza, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore conoscenza dei contenuti della riforma e delle implicazioni che potrebbe avere sul futuro della giustizia in Italia.

A cura di Salvatore Clemente.