Edizione n° 6004

BALLON D'ESSAI

BARI ROSSI // Bari, il procuratore Rossi: “Corriamo insieme con la maglia della Costituzione”
13 Marzo 2026 - ore  13:18

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // “Le ragioni del SÌ”: convegno sulla riforma della giustizia a Manfredonia

RIFORMA MANFREDONIA “Le ragioni del SÌ”: convegno sulla riforma della giustizia a Manfredonia

Un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più discussi dell’attuale dibattito politico e istituzionale

“Le ragioni del SÌ”: convegno sulla riforma della giustizia a Manfredonia

“Le ragioni del SÌ”: convegno sulla riforma della giustizia a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più discussi dell’attuale dibattito politico e istituzionale: la riforma della giustizia. Si è svolto giovedì 12 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” di Palazzo San Domenico, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ”, promosso dal Comitato SÌ Riforma Manfredonia in collaborazione con Giovani Avvocati per il Sì.

L’iniziativa ha riunito cittadini, professionisti del diritto e rappresentanti del mondo istituzionale per un momento di riflessione sui contenuti e sugli obiettivi della riforma del sistema giudiziario italiano, tema al centro del dibattito nazionale.

Ad aprire i lavori sono stati i rappresentanti dei comitati promotori: l’avvocato Cristiano Romani, presidente del Comitato “SÌ Riforma Manfredonia”, e l’avvocato Mario Aiezza, referente provinciale dei “Giovani Avvocati per il Sì”. Nei loro interventi è stata sottolineata l’importanza di informare l’opinione pubblica sulle ragioni e sugli effetti della riforma, con particolare attenzione alle possibili ricadute sull’efficienza del sistema giudiziario e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Il convegno ha visto poi la partecipazione di relatori di rilievo del panorama giuridico regionale. Tra questi il dottor Costanzo Maria Cea, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Bari, e l’avvocato Michele Curtotti, dottore di ricerca in diritto processuale penale, che hanno offerto una lettura tecnico-giuridica dei principali aspetti della riforma, analizzando criticità e prospettive del sistema.

A moderare l’incontro è stato il dottor Salvatore Clemente, giornalista di Stato Quotidiano, che ha guidato il dibattito favorendo il confronto tra i relatori e il pubblico presente.

Nel corso della serata sono stati affrontati diversi temi legati al funzionamento della giustizia italiana, tra cui i tempi dei processi, l’organizzazione della magistratura e le possibili misure volte a rendere più efficiente l’intero sistema, mantenendo al centro le garanzie dei cittadini.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di dialogo tra mondo giuridico e cittadinanza, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore conoscenza dei contenuti della riforma e delle implicazioni che potrebbe avere sul futuro della giustizia in Italia.

A cura di Salvatore Clemente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO