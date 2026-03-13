Manfredonia, due furti d’auto in pochi giorni: rubate una Mercedes e una Peugeot 2008

MANFREDONIA – Due furti di auto in pochi giorni stanno destando preoccupazione tra i residenti. Gli episodi si sono verificati tra l’11 e il 13 marzo in due zone diverse della città.

Il primo furto è avvenuto nella giornata dell’11 marzo nella zona di Scalo dei Saraceni, dove ignoti hanno portato via una Mercedes regolarmente parcheggiata. I proprietari si sono accorti della scomparsa del veicolo soltanto in un secondo momento, lanciando subito l’allarme.

Il secondo episodio si è verificato nella notte tra il 12 e il 13 marzo, questa volta in via Beccarini, nel centro abitato di Manfredonia. In questo caso i ladri hanno rubato una Peugeot 2008, anch’essa parcheggiata in strada.

Si tratta di due episodi ravvicinati che riaccendono l’attenzione sul fenomeno dei furti di auto nella zona. Non è escluso che possano essere opera della stessa banda, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

I proprietari dei veicoli hanno provveduto a sporgere denuncia alle forze dell’ordine, che stanno effettuando gli accertamenti del caso per risalire agli autori dei furti.