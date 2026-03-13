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MANFREDONIA PAGANESE Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida all’ex capolista Paganese

l vantaggio di un punto sul sestultimo posto è prezioso ma non sufficiente a garantire tranquillità in vista del rush finale

Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida all’ex capolista Paganese

Manfredonia-Ferrandina - PH LUCIA MELCARNE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia riprende il campionato di Serie D, girone H, con l’obiettivo di restare padrona del proprio destino. Il vantaggio di un punto sul sestultimo posto è prezioso ma non sufficiente a garantire tranquillità in vista del rush finale. La trasferta contro la Real Normanna prima della sosta ha confermato un dato preoccupante: fuori casa la squadra di Luigi Pezzella fatica, con tre sconfitte consecutive lontano dal Miramare e solo 9 punti ottenuti in trasferta sui 32 totali, frutto di due vittorie, tre pareggi e otto ko.

Il calendario di marzo si presenta tutt’altro che favorevole: domenica al Miramare arriva l’ex capolista Paganese, seguita dalla trasferta contro il Fasano, quarta della classe, e dal successivo incontro casalingo con il Gravina, in striscia positiva con cinque vittorie consecutive. Il Manfredonia, con quattro punti raccolti negli ultimi confronti, sa che non può permettersi calcoli se vuole evitare gli spareggi salvezza e consolidare la categoria riconquistata nel 2023.

Sfruttare il fattore campo diventa fondamentale. Al Miramare, dove la squadra ha registrato l’ottavo rendimento casalingo stagionale, arriveranno Nola e Fidelis Andria, mentre in trasferta toccherà affrontare Heraclea, Nardò e Acerrana. Otto partite, 24 punti in palio, a partire dalla sfida con la Paganese, ferita dal ko casalingo contro il Barletta ma ancora in corsa per la promozione diretta.

Il Manfredonia in casa ha già saputo pareggiare con il Fasano e battere il Martina, dimostrando che il fortino biancoceleste può diventare l’arma decisiva per conquistare la salvezza senza patemi.

Lo riporta telesveva.it.

1 commenti su "Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida all’ex capolista Paganese"

  1. Ma quale fattore Campo? Non noto la corsa all’acquisto dei tagliandi, nei bar nelle strade nessuno parla della partita di domenica! Forse anche pioggia!

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