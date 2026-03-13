Manfredonia, rimossi i vincoli su un alloggio della cooperativa Algesiro

Il Comune di Manfredonia ha disposto la rimozione dei vincoli convenzionali gravanti su un alloggio realizzato nell’ambito della lottizzazione della cooperativa edilizia Algesiro. Con una determinazione del dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile è stato infatti rilasciato il nulla osta all’eliminazione dei limiti sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione relativi all’immobile.

Il provvedimento riguarda un appartamento con pertinenze situato nel lotto B/2 del comparto C3 della lottizzazione Algesiro, assegnato al proprietario nel 2008 insieme a un box auto e a un locale deposito. L’immobile era stato costruito nell’ambito di un programma di edilizia residenziale convenzionata avviato dal Comune alla fine degli anni Novanta per favorire la realizzazione di alloggi destinati a categorie con requisiti specifici.

Il progetto edilizio fu approvato nel 1998 e prevedeva la realizzazione di oltre 170 abitazioni nell’area compresa tra la lottizzazione De Feudis, il cimitero e il secondo Piano di Zona. L’intervento fu affidato alla cooperativa Algesiro, alla quale il Comune concesse il diritto di proprietà sui terreni per la costruzione degli alloggi e delle relative pertinenze.

Come previsto dalla normativa sull’edilizia convenzionata, gli immobili realizzati erano soggetti a una convenzione che stabiliva vincoli temporanei, tra cui il limite al prezzo di vendita e ai canoni di locazione. Queste condizioni avevano lo scopo di garantire che le abitazioni restassero accessibili a determinate categorie sociali per un periodo prestabilito.

Nel caso specifico, la convenzione aveva una durata ventennale a partire dal rilascio della concessione edilizia. Alla scadenza di tale termine i vincoli risultano decaduti, in base al principio secondo cui le limitazioni non possono avere carattere perpetuo oltre la durata stabilita dalla convenzione stessa.

Il proprietario dell’immobile ha quindi presentato istanza al Comune per ottenere l’eliminazione formale dei vincoli ancora presenti negli atti relativi all’abitazione.

A seguito dell’istruttoria dell’ufficio Demanio e Patrimonio, è stato stabilito che la rimozione dei vincoli poteva avvenire previa corresponsione della quota relativa al costo di costruzione non versato all’epoca del rilascio del titolo edilizio. L’importo, determinato secondo i parametri originari e rivalutato nel tempo, è stato fissato in 2.050,74 euro.

Il pagamento è stato effettuato dal richiedente tramite sistema PagoPa e, una volta verificato il versamento, l’amministrazione comunale ha rilasciato il provvedimento definitivo.

Con la determinazione dirigenziale si conclude quindi l’istruttoria amministrativa e gli immobili interessati risultano ora liberi da vincoli sul prezzo di vendita e sui canoni di locazione. Il caso si inserisce nel quadro delle disposizioni approvate dal Consiglio comunale nel 2025, che hanno chiarito le modalità di rimozione dei vincoli per alcune convenzioni edilizie ormai scadute, prevedendo il pagamento delle eventuali quote di costo di costruzione ancora dovute.