Manfredonia, via libera agli espropri per completare il comparto CA4

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo verso il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio CA4. Con una determinazione dirigenziale adottata il 12 marzo 2026, il Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile ha conferito al Consorzio CA4 la delega per esercitare le potestà espropriative necessarie all’acquisizione dei terreni indispensabili alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche previste dal piano di lottizzazione.

Il provvedimento si inserisce in una vicenda urbanistica avviata oltre vent’anni fa. Il piano di lottizzazione del comparto CA4 fu infatti adottato dal Consiglio comunale nel luglio 2004 e approvato definitivamente nel dicembre dello stesso anno. Nel 2006, con un atto notarile, venne stipulata la convenzione urbanistica tra il Comune e la maggioranza dei proprietari riuniti nel Consorzio CA4, prevedendo tra l’altro la possibilità di procedere ad esproprio nei confronti dei terreni dei proprietari non aderenti al consorzio destinati a strade e standard urbanistici.

Negli anni successivi il progetto ha attraversato varie fasi amministrative, fino alla deliberazione del Consiglio comunale del 2025 che ha riapprovato il progetto esecutivo ai fini espropriativi e reiterato il vincolo preordinato all’esproprio. Questo passaggio ha permesso di dichiarare nuovamente la pubblica utilità delle opere, presupposto indispensabile per procedere con l’acquisizione delle aree necessarie al completamento delle infrastrutture previste dal piano.

Con la nuova determinazione il Comune delega quindi il Consorzio CA4, nella persona del suo legale rappresentante, a svolgere tutte le attività tecniche e amministrative legate alla procedura espropriativa. Tra queste rientrano l’avvio dei procedimenti, la determinazione delle indennità, le notifiche agli interessati, le trascrizioni e la possibilità di stipulare atti di cessione volontaria per conto dell’amministrazione comunale.

Resta tuttavia in capo al Comune il potere finale di emanare i provvedimenti conclusivi della procedura, come le ordinanze di pagamento e i decreti di esproprio o di servitù. Una forma di controllo istituzionale che garantisce la regolarità amministrativa dell’iter.

Un elemento rilevante riguarda anche l’aspetto economico. Tutti gli oneri connessi alle procedure espropriative – dalle indennità ai costi amministrativi – saranno sostenuti dal Consorzio CA4, senza ricadute sul bilancio comunale.

La delega avrà durata fino al 28 aprile 2030, termine che coincide con la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Nel frattempo l’amministrazione manterrà funzioni di vigilanza e controllo sulla legittimità degli atti adottati dal soggetto delegato.

