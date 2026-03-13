Nuovo passaggio processuale nell’ambito del processo “Mari e Monti”, il procedimento nato dall’inchiesta della DDA di Bari sulla presunta associazione mafiosa attiva tra il Gargano e il nord della Puglia.

Nel corso dell’ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni rese da Marco Raduano, sia imputato nel processo sia collaboratore di giustizia. Diversi difensori hanno avviato il controesame, finalizzato a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese.

Nel corso dell’esame è stato evidenziato dalla difesa che Raduano non potrebbe avere conoscenza diretta dei fatti, non avendo rapporti con alcuni dei soggetti presenti e partecipi dell’associazione mafiosa contestata. Un elemento che le difese hanno ribadito nel tentativo di mettere in discussione il valore probatorio delle sue dichiarazioni.

Il processo riprenderà con la prossima udienza fissata per il 26 marzo 2026, quando proseguiranno le attività istruttorie davanti al collegio giudicante.

L’inchiesta “Mari e Monti”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, vede numerosi imputati accusati a vario titolo di reati legati alla criminalità organizzata. Nel gennaio scorso il pubblico ministero Giorgio Cardinali ha formulato le richieste di condanna; la sentenza è attesa entro giugno 2026.