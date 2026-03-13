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Home // Prima pagina // Maria Marchetti uccisa con 11 coltellate: indagato il figlio Fabio Fibrini. L’autopsia: “Tre ferite mortali”

OMICIDIO MARCHETTI Maria Marchetti uccisa con 11 coltellate: indagato il figlio Fabio Fibrini. L’autopsia: “Tre ferite mortali”

È stata uccisa con undici coltellate, tre delle quali risultate mortali

È stata uccisa con undici coltellate, tre delle quali risultate mortali

È stata uccisa con undici coltellate, tre delle quali risultate mortali - PH REPUBBLICA DI GENOVA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Prima pagina //

GENOVA — È stata uccisa con undici coltellate, tre delle quali risultate mortali. È il quadro emerso dall’autopsia eseguita sul corpo di Maria Marchetti, l’86enne trovata senza vita nel suo appartamento di via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana.

Secondo gli investigatori, a colpirla sarebbe stato il figlio Fabio Fibrini, 52 anni, ora formalmente indagato per l’omicidio. L’esame autoptico, affidato alla medico legale Isabella Caristo, ha confermato la violenza dell’aggressione: due fendenti hanno raggiunto la spalla della vittima, altri la schiena. In totale, sarebbero state undici le coltellate inferte alla donna.

Il delitto, stando ai primi accertamenti, sarebbe avvenuto nella serata di sabato 7 marzo, mentre il corpo è stato scoperto soltanto nel pomeriggio di domenica, quando il figlio maggiore della donna si è recato nell’abitazione. Una volta entrato nell’appartamento, avrebbe trovato il fratello con i vestiti sporchi di sangue.

All’autopsia era presente anche il consulente della difesa, Davide Bedocchi. Fabio Fibrini, durante un primo colloquio con il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, avrebbe riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto. L’uomo si trova ancora ricoverato al policlinico San Martino e nei prossimi giorni sarà nuovamente interrogato dagli inquirenti.

Intanto la giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha già disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Una volta dimesso dall’ospedale, il 52enne sarà trasferito in cella. È assistito dagli avvocati Roberta Barbanera e Giorgio Zunino.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione quanto accaduto all’interno dell’appartamento e per ricostruire le ore precedenti all’omicidio. Lo riporta leggo.it

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