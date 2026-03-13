MTB South Experience, dai Monti Dauni parte il viaggio verso la vetta più alta della Puglia

Il circuito MTB South Experience 2026 prende il via dalla Puglia con un appuntamento dedicato alla scoperta dei Monti Dauni. Domenica 15 marzo il mondo della mountain bike si ritroverà a Biccari, in provincia di Foggia, per la prima tappa del calendario organizzata per il quinto anno consecutivo dall’A.S.D. MTB Puglia.

Alla guida dell’organizzazione ci sono Francesco Velluto, presidente dell’associazione, e Giancarlo Casoli, presidente del comitato provinciale della Federciclismo di Foggia, insieme a un gruppo di volontari e appassionati che da anni promuovono il cicloturismo e gli eventi sportivi sul territorio.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso l’agriturismo Masseria Lauri di Biccari, lungo la SP 132, con partenza alle ore 9. Gli organizzatori hanno predisposto due percorsi differenti, pensati per livelli di esperienza diversi: uno cicloturistico più accessibile e uno decisamente più impegnativo.

Il tracciato Cicloturistico EASY, lungo 34 chilometri con 200 metri di dislivello, attraversa la Via Francigena e diverse strade rurali fino a raggiungere Lucera, città dalle antiche origini e legata alla storia di Federico II. I ciclisti passeranno da piazza Duomo, cuore della città dominato dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, e dalla Fortezza Svevo Angioina. Il percorso si sviluppa su fondo misto tra asfalto e ghiaia ed è aperto a tutti con mountain bike, gravel o bici da cicloturismo.

Molto più impegnativo il percorso HARD, lungo 40 chilometri con 1200 metri di dislivello, pensato per biker esperti e dotati di buona preparazione fisica. Il tracciato attraversa il borgo di Biccari e conduce fino alla salita del Monte Cornacchia, che con 1151 metri rappresenta la vetta più alta della Puglia. Il percorso include il passaggio sul Sentiero Frassati e sui nuovi trail dedicati alla mountain bike nell’area boschiva di Biccari. Prevista anche una sosta al Lago Pescara e un ristoro intermedio presso il Parco Daunia Avventura.

La manifestazione sarà anche un momento di ricordo. L’edizione di quest’anno è infatti dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker scomparso prematuramente il 21 gennaio scorso, che attraverso la sua passione per la mountain bike ha raccontato con immagini e video il territorio dei Monti Dauni.

Durante la giornata un sentiero nell’area del Monte Cornacchia sarà intitolato a Gianpier Clima, con l’apposizione di una targa commemorativa. Per l’occasione la partecipazione sarà gratuita per tutti coloro che hanno condiviso con lui pedalate ed esperienze.

L’evento è promosso dall’ASD MTB Puglia con il patrocinio della Provincia di Foggia e dei Comuni di Biccari e Lucera. Il calendario MTB South Experience 2026, ideato da Alfonso Cassella, prevede nove tappe distribuite in due regioni, con l’obiettivo di valorizzare paesaggi, borghi e prodotti tipici del Sud Italia attraverso il cicloturismo e il turismo lento.