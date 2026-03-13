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MONTI DAUNI MTB South Experience, dai Monti Dauni parte il viaggio verso la vetta più alta della Puglia

Domenica 15 marzo il mondo della mountain bike si ritroverà a Biccari, in provincia di Foggia, per la prima tappa del calendario

MTB South Experience, dai Monti Dauni parte il viaggio verso la vetta più alta della Puglia

MTB South Experience

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Eventi // Monti Dauni //

Il circuito MTB South Experience 2026 prende il via dalla Puglia con un appuntamento dedicato alla scoperta dei Monti Dauni. Domenica 15 marzo il mondo della mountain bike si ritroverà a Biccari, in provincia di Foggia, per la prima tappa del calendario organizzata per il quinto anno consecutivo dall’A.S.D. MTB Puglia.

Alla guida dell’organizzazione ci sono Francesco Velluto, presidente dell’associazione, e Giancarlo Casoli, presidente del comitato provinciale della Federciclismo di Foggia, insieme a un gruppo di volontari e appassionati che da anni promuovono il cicloturismo e gli eventi sportivi sul territorio.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso l’agriturismo Masseria Lauri di Biccari, lungo la SP 132, con partenza alle ore 9. Gli organizzatori hanno predisposto due percorsi differenti, pensati per livelli di esperienza diversi: uno cicloturistico più accessibile e uno decisamente più impegnativo.

Il tracciato Cicloturistico EASY, lungo 34 chilometri con 200 metri di dislivello, attraversa la Via Francigena e diverse strade rurali fino a raggiungere Lucera, città dalle antiche origini e legata alla storia di Federico II. I ciclisti passeranno da piazza Duomo, cuore della città dominato dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, e dalla Fortezza Svevo Angioina. Il percorso si sviluppa su fondo misto tra asfalto e ghiaia ed è aperto a tutti con mountain bike, gravel o bici da cicloturismo.

Molto più impegnativo il percorso HARD, lungo 40 chilometri con 1200 metri di dislivello, pensato per biker esperti e dotati di buona preparazione fisica. Il tracciato attraversa il borgo di Biccari e conduce fino alla salita del Monte Cornacchia, che con 1151 metri rappresenta la vetta più alta della Puglia. Il percorso include il passaggio sul Sentiero Frassati e sui nuovi trail dedicati alla mountain bike nell’area boschiva di Biccari. Prevista anche una sosta al Lago Pescara e un ristoro intermedio presso il Parco Daunia Avventura.

La manifestazione sarà anche un momento di ricordo. L’edizione di quest’anno è infatti dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker scomparso prematuramente il 21 gennaio scorso, che attraverso la sua passione per la mountain bike ha raccontato con immagini e video il territorio dei Monti Dauni.

Durante la giornata un sentiero nell’area del Monte Cornacchia sarà intitolato a Gianpier Clima, con l’apposizione di una targa commemorativa. Per l’occasione la partecipazione sarà gratuita per tutti coloro che hanno condiviso con lui pedalate ed esperienze.

L’evento è promosso dall’ASD MTB Puglia con il patrocinio della Provincia di Foggia e dei Comuni di Biccari e Lucera. Il calendario MTB South Experience 2026, ideato da Alfonso Cassella, prevede nove tappe distribuite in due regioni, con l’obiettivo di valorizzare paesaggi, borghi e prodotti tipici del Sud Italia attraverso il cicloturismo e il turismo lento.

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