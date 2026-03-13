FOGGIA – La Procura di Foggia ha chiesto la condanna all’ergastolo per Redouane Mossli, il 45enne di origini marocchine imputato per l’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa il 28 agosto 2023 nella sua attività di via Marchese De Rosa. La richiesta è stata formulata dal pubblico ministero Alessio Marangelli nel corso della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Foggia. Per l’imputato il pm ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, contestando le aggravanti della crudeltà, dei motivi abietti e della rapina.

Il processo proseguirà ad aprile con la discussione della difesa. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare prima dell’estate.

Nel corso della sua requisitoria, durata oltre due ore, il pm ha ricostruito il delitto sostenendo che non si tratterebbe di una rapina degenerata, ma di un omicidio deliberato. «Parliamo di un omicidio efferato e odioso – ha detto Marangelli – commesso ai danni di una persona anziana, sola nella sua tabaccheria. La sua unica colpa è stata quella di voler continuare a gestire onestamente la propria attività fino alla pensione». Secondo l’accusa, l’omicidio si inserirebbe in un contesto di pressioni e intimidazioni subite dalla vittima nei mesi precedenti: minacce, furti e danneggiamenti che potrebbero essere stati finalizzati a Convincerla a cedere la licenza dell’attività. Il pm ha inoltre ricordato che Mossli avrebbe cercato di ridimensionare il proprio ruolo, attribuendo responsabilità a un iniziale coimputato nel frattempo deceduto.

Nel corso dell’udienza è intervenuto anche l’avvocato Giulio Treggiari, legale di parte civile della famiglia Marasco. Per rafforzare la propria tesi, il legale ha mostrato alla Corte una copia del coltello utilizzato per il delitto, con una lama di circa 18 centimetri. «Un conto è vedere una foto in un fascicolo – ha spiegato – un altro è averlo davanti. Chi entra in un negozio con un’arma di queste dimensioni è determinato a uccidere». Secondo la parte civile, l’omicidio sarebbe stato pianificato e poi mascherato da rapina. Dopo aver colpito la vittima, infatti, il locale sarebbe stato messo a soqquadro per simulare il movente del furto. L’ipotesi della rapina appare indebolita anche dal bottino: Mossli avrebbe portato via 75 euro e due telefoni cellulari, uno privato e uno utilizzato per i servizi Lottomatica. All’interno della tabaccheria, però, i carabinieri trovarono circa 7mila euro in contanti in un borsello, rimasto sul posto e ben visibile. Altro elemento sottolineato in aula è la rapidità dell’azione. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’imputato sarebbe rimasto nel negozio circa due minuti, mentre l’aggressione sarebbe durata appena sessanta secondi. Una tempistica che, secondo la parte civile, non avrebbe lasciato spazio a una vera richiesta di denaro.

Particolarmente toccante la testimonianza della sorella della vittima, Rosa, che si trovava al telefono con Franca Marasco negli istanti dell’aggressione. «All’improvviso ha urlato “Aiuto, aiuto, che volete? Uscite”. Poi mi ha detto “Chiama la polizia”», ha raccontato in aula. La donna ha precisato di non aver sentito alcuna richiesta di soldi, ma solo urla e rumori prima del silenzio.

Le risultanze dell’autopsia hanno confermato un’aggressione particolarmente violenta, con coltellate inferte in punti vitali e con intensità tale da risultare letali. Elementi che, secondo accusa e parte civile, rafforzano la tesi di un omicidio volontario aggravato, e non di una rapina degenerata.

Lo riporta foggiatoday.it