Si conclude con esito positivo la lunga procedura amministrativa per l’ampliamento dell’impianto di trattamento rifiuti gestito dalla società Sansone Srl. La Provincia di Foggia ha adottato la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi decisoria, tappa fondamentale del procedimento ambientale necessario per autorizzare l’incremento dei quantitativi di rifiuti trattati nello stabilimento.

Il procedimento riguarda l’impianto destinato allo stoccaggio e recupero di rifiuti inerti, per il quale la società aveva presentato nel 2020 un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) finalizzata ad aumentare la capacità operativa della struttura.

Nel corso degli anni il progetto è stato esaminato da numerosi enti coinvolti nel procedimento autorizzativo: Regione Puglia, ARPA, Comune interessato e altri organismi tecnici. L’iter si è sviluppato attraverso una serie di riunioni della Conferenza di servizi svolte tra il 2024 e il 2026.

La seduta conclusiva, tenutasi il 27 febbraio 2026, ha sancito la valutazione complessivamente favorevole al progetto, sulla base dei pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti.

Durante l’istruttoria sono stati acquisiti diversi contributi tecnici. ARPA Puglia ha espresso parere favorevole con prescrizioni, mentre il Comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Commissione tecnica rifiuti hanno fornito valutazioni positive, pur indicando alcune condizioni operative.

Non sono emersi atti di dissenso da parte degli enti coinvolti, elemento che ha consentito all’amministrazione procedente di adottare la determinazione conclusiva della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse durante le riunioni.

Il provvedimento ha carattere endoprocedimentale, cioè rappresenta un passaggio tecnico necessario prima dell’adozione dell’atto finale. Il prossimo step sarà infatti il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), lo strumento che riunisce in un unico atto tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa.

La procedura si inserisce nel quadro delle norme nazionali che regolano le autorizzazioni ambientali per gli impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare il decreto legislativo 152 del 2006 e la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge 241 del 1990.

A cura di Michele Solatia.