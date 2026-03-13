Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ha lanciato un allarme sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, definendolo un rischio per l’indipendenza della giustizia. Intervistato su Radio Cusano durante il programma Battitori Liberi, Borsellino ha spiegato che la riforma potrebbe portare i magistrati sotto l’influenza del potere politico, un pericolo che suo fratello temeva fermamente.

Secondo Borsellino, mafiosi e massoni voterebbero sicuramente a favore della riforma, perché essa ridurrebbe il potere della magistratura. Ha criticato duramente chi ha strumentalizzato i nomi di Falcone e Borsellino, definendo osceno paragonare quei magistrati a un plotone di esecuzione, sottolineando che furono loro, invece, a essere vittime di un plotone di esecuzione.

Borsellino ha definito la riforma un “golpe” e un attentato alla Costituzione, affermando che non comporta la separazione delle carriere, ma smembra il CSM creando una “alta corte disciplinare” che a suo avviso è incostituzionale.

Riguardo alla strage di via D’Amelio, Borsellino ha ricordato come i responsabili non siano stati solo mafiosi, ma mani devianti dello Stato. Ha citato la sparizione dell’agenda di Paolo Borsellino, sottratta dai servizi, a testimonianza di un intreccio tra mafia e apparati deviati dello Stato, ancora oggi senza spiegazioni.

Secondo Salvatore Borsellino, questa riforma rappresenta una minaccia reale per la giustizia e per l’indipendenza dei magistrati, motivo per cui si è schierato apertamente per il No al referendum.

