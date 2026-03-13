Un appalto da oltre 355 mila euro per la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani. La Provincia di Foggia, attraverso la propria Stazione Unica Appaltante (SUA), ha pubblicato il bando per individuare l’operatore economico che si occuperà del conferimento, trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Giovanni Rotondo.

L’intervento riguarda in particolare i rifiuti classificati con codice EER 20.01.08, cioè i materiali organici provenienti da cucine e mense, raccolti sia presso le utenze domestiche sia presso quelle non domestiche del territorio comunale. L’appalto prevede la stipula di un accordo quadro della durata di 21 mesi, attraverso il quale il Comune potrà attivare progressivamente i singoli servizi tramite ordini di attivazione e contratti attuativi.

Il valore stimato dell’appalto è fissato in 355.792,50 euro oltre IVA, importo che coincide con la base di gara. Di questa cifra, 276.727,50 euro sono soggetti a ribasso, mentre una parte consistente resta vincolata: 65.887,50 euro per la manodopera e 13.177,50 euro per gli oneri di sicurezza, somme non ribassabili secondo la normativa sui contratti pubblici.

La procedura scelta è quella aperta, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che combina valutazioni tecniche ed economiche. Un sistema pensato per privilegiare non solo il prezzo, ma anche la qualità del servizio e le soluzioni organizzative proposte dagli operatori.

Tutto il procedimento si svolgerà in modalità digitale attraverso la piattaforma telematica della Provincia di Foggia. Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi al portale e presentare le proprie offerte esclusivamente online. Non saranno accettate offerte in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 dell’11 aprile 2026, mentre la prima seduta pubblica per l’apertura delle proposte è programmata per il 13 aprile alle 9:30 presso Palazzo Dogana a Foggia, sede della Provincia. Anche in questo caso, la partecipazione avverrà da remoto attraverso il sistema informatico di gestione delle gare.

L’appalto rientra nelle politiche di gestione dei rifiuti urbani e di valorizzazione della raccolta differenziata, con l’obiettivo di assicurare un corretto trattamento della frazione organica, componente centrale del ciclo dei rifiuti. Il servizio riguarda infatti una delle tipologie più rilevanti in termini di quantità e impatto ambientale.

Il responsabile unico del progetto è Matteo Russo, dirigente dell’Area Governo del Territorio del Comune di San Giovanni Rotondo, mentre la fase di affidamento della gara è coordinata dalla Provincia di Foggia tramite il funzionario amministrativo Nicola Misino.

La gara rappresenta un passaggio strategico per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio garganico, dove la crescita della raccolta differenziata richiede impianti e servizi sempre più efficienti. Nei prossimi mesi si conoscerà l’operatore che si aggiudicherà il servizio e che sarà chiamato a garantire il trattamento dell’organico prodotto dalla città di San Pio.

A cura di Michele Solatia.