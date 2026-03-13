Sanità in Puglia, Fratelli d’Italia: “Stop alle chiusure finché i nuovi ospedali non saranno operativi”

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia interviene con dure critiche sulla gestione della sanità pugliese, sostenendo che la situazione attuale rappresenti una pesante eredità politica e amministrativa lasciata dall’ex presidente della Regione Michele Emiliano e oggi nelle mani del sindaco di Bari Antonio Decaro. Secondo il partito, tra sanità e finanziamenti alle imprese si starebbero accumulando diverse criticità difficili da affrontare con una gestione ordinaria.

Gli esponenti di FdI accusano il centrosinistra di aver condotto negli ultimi anni una lunga campagna elettorale, soprattutto nel 2025, privilegiando iniziative orientate alla ricerca del consenso. Tra queste vengono citati i bandi destinati alle imprese, come Mia e Minipia, che secondo il partito avrebbero portato a uno sforamento delle risorse disponibili, con l’obiettivo di soddisfare richieste provenienti da imprenditori e consulenti.

Il gruppo regionale sottolinea inoltre come in numerosi territori della Puglia, durante la campagna elettorale, sarebbero state fatte promesse di potenziamento e di mantenimento degli ospedali e dei reparti, promesse che oggi, secondo l’opposizione, non troverebbero riscontro. I comuni citati sono Corato, Putignano, Monopoli, Triggiano, Bisceglie, Barletta, Andria, Lucera, Cerignola, San Severo, Casarano, Galatina, Copertino, Grottaglie, Mesagne e San Pietro Vernotico, oltre ad altri centri limitrofi che fanno riferimento alle stesse strutture sanitarie.

Per questo motivo Fratelli d’Italia chiede la convocazione di un Consiglio regionale monotematico, con l’obiettivo di conoscere nel dettaglio quali piani si intendano adottare per affrontare il disavanzo sanitario stimato in 369 milioni di euro.

Il partito ribadisce la propria posizione: nessun altro ospedale deve essere chiuso e tutte le strutture devono essere migliorate, per garantire servizi sanitari adeguati in ogni territorio della regione. Secondo FdI, eventuali riconversioni delle strutture dovrebbero avvenire solo dopo la realizzazione dei nuovi grandi ospedali, i cui tempi di costruzione appaiono ancora incerti.

Tra i progetti citati figura l’ospedale Monopoli-Fasano, già completato e inaugurato mesi fa, mentre il San Cataldo di Taranto viene indicato come un cantiere ancora fermo nonostante le ripetute inaugurazioni simboliche. Altri progetti, come quelli previsti ad Andria e nel Nord Barese, sarebbero ancora privi di gara d’appalto, mentre il nuovo ospedale Maglie-Melpignano non sarebbe neppure entrato nella fase progettuale.

Fratelli d’Italia ricorda inoltre che dal 2016 diversi ospedali pugliesi sono stati riconvertiti in strutture territoriali, tra cui quelli di Terlizzi, Triggiano, Rutigliano, Trani, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Monte Sant’Angelo, Fasano, Mesagne e Grottaglie, con la giustificazione della futura costruzione dei nuovi poli ospedalieri.

Alla luce di questa situazione, il gruppo regionale ribadisce la propria richiesta: nessuna ulteriore chiusura o riconversione fino a quando nei nuovi grandi ospedali non entrerà il primo paziente. Prima di qualsiasi decisione, conclude il partito, è necessario un confronto pubblico e trasparente in Consiglio regionale.