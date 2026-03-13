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SCUOLA SANZIONI Scuola, nuove regole per le sanzioni disciplinari: cosa cambia con il DPR 134/2025

La nuova normativa punta a superare la logica esclusivamente punitiva delle sanzioni, introducendo un modello basato sulla responsabilizzazione

Scuola, nuove regole per le sanzioni disciplinari: cosa cambia con il DPR 134/2025

Scuola - Fonte Immagine: huffingtonpost.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Attualità // Scuola e Giovani //

Il sistema scolastico italiano sta vivendo un profondo aggiornamento delle norme disciplinari, soprattutto per quanto riguarda la gestione del comportamento degli studenti. Al centro della riforma c’è il DPR 134/2025, che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998, ridefinendo le regole delle sospensioni nelle scuole superiori e introducendo attività obbligatorie di cittadinanza attiva e solidale per gli studenti sanzionati.

La nuova normativa punta a superare la logica esclusivamente punitiva delle sanzioni, introducendo un modello basato su responsabilizzazione, giustizia riparativa e rieducazione. In questo contesto assume un ruolo centrale il consiglio di classe straordinario, l’organo chiamato a valutare le infrazioni disciplinari e a deliberare eventuali provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

Con l’entrata in vigore del decreto, attuativo della Legge 150 del 2024, cambiano profondamente i principi alla base delle sanzioni disciplinari. La riforma si fonda su tre pilastri: rafforzare il rispetto verso docenti e personale scolastico, garantire un ambiente di apprendimento sereno e introdurre il principio della riparazione del danno. Ogni istituto è tenuto ad aggiornare il proprio regolamento interno, definendo con chiarezza le infrazioni e le relative sanzioni.

La normativa ribadisce inoltre il principio della responsabilità personale dello studente: nessuna sanzione può essere applicata senza che lo studente sia stato convocato e abbia avuto la possibilità di presentare le proprie giustificazioni. Le misure disciplinari devono essere sempre proporzionate alla gravità dei fatti e finalizzate al recupero del corretto comportamento all’interno della comunità scolastica.

Una delle novità più rilevanti riguarda proprio la trasformazione della sospensione. L’allontanamento dalle lezioni non coincide più con una semplice permanenza a casa, ma con attività educative obbligatorie. Il decreto prevede diverse fasce di gravità.

Per le sospensioni fino a due giorni, lo studente resta generalmente all’interno della scuola e viene coinvolto in attività di riflessione e approfondimento, spesso con la produzione di elaborati o momenti di confronto con i docenti. L’obiettivo è far comprendere le conseguenze del comportamento scorretto e favorire il reinserimento nella classe.

Per le sospensioni da tre a quindici giorni, invece, è prevista la partecipazione a attività di cittadinanza attiva e solidale. Gli studenti potranno svolgere servizi presso enti pubblici, associazioni di volontariato, ospedali o organizzazioni del Terzo Settore, con cui le scuole stipuleranno apposite convenzioni. L’intento è far sperimentare concretamente il valore della solidarietà e dell’impegno verso la collettività. Il rifiuto o lo svolgimento inadeguato di queste attività può avere conseguenze dirette sul voto di comportamento, fino alla possibile non ammissione all’anno successivo.

Il procedimento disciplinare che può portare alla sospensione viene gestito dal consiglio di classe straordinario, che opera secondo regole precise ispirate ai principi di trasparenza e diritto alla difesa. La procedura inizia con una segnalazione formale del docente o del coordinatore di classe, che redige una relazione sui fatti e chiede al dirigente scolastico la convocazione dell’organo collegiale.

Successivamente il dirigente dispone la convocazione ufficiale del consiglio di classe, informando tempestivamente lo studente e la famiglia. Durante la riunione è prevista una fase di audizione, nella quale lo studente, spesso accompagnato dai genitori, può esporre la propria versione dei fatti. Solo dopo questa fase il consiglio procede alla deliberazione della sanzione, che deve essere adeguatamente motivata e poi comunicata formalmente alla famiglia.

Per le infrazioni particolarmente gravi la competenza passa invece al Consiglio di Istituto. In questi casi, che possono riguardare episodi di violenza, bullismo grave, minacce, reati di natura sessuale o gravi atti di vandalismo, l’allontanamento può superare i quindici giorni e arrivare fino al termine delle lezioni, con conseguenze che possono includere l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.

L’introduzione delle attività di cittadinanza attiva comporta anche un importante lavoro organizzativo per le scuole. I dirigenti scolastici dovranno stipulare accordi con enti locali e associazioni, definendo percorsi formativi, tutor di riferimento e coperture assicurative. Le strutture ospitanti avranno il compito di monitorare la partecipazione dello studente e redigere una relazione finale da trasmettere all’istituto.

La riforma incide in modo significativo anche sulla valutazione del comportamento. Le sanzioni disciplinari non influiscono sui voti delle singole materie, ma hanno un peso determinante sul voto di condotta. Un voto inferiore a 6 su 10 comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva o all’esame di maturità.

Nella scuola secondaria di secondo grado, inoltre, un voto di comportamento pari a 6 su 10 determina la sospensione del giudizio sull’ammissione. Lo studente dovrà realizzare e discutere un elaborato sulla cittadinanza attiva e solidale prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. La mancata presentazione o una valutazione negativa comporteranno la bocciatura.

Al contrario, un comportamento esemplare premiato con voti pari o superiori a 9 su 10 consente allo studente di ottenere il massimo punteggio nel credito scolastico, con effetti positivi in vista dell’esame di Stato.

Lo riporta studenti.it.

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