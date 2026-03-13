Sparatoria a Monte Sant’Angelo, possibile decreto di fermo della Procura: ricerche in corso per il responsabile

Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta la sera del 5 marzo in piazza Duca d’Aosta, nel centro di Monte Sant’Angelo, in cui è rimasto ferito il 44enne Simone Daniele.

L’uomo, colpito da un proiettile nella zona inguinale, era stato trasportato inizialmente al punto di primo intervento di Monte Sant’Angelo e successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni non sono considerate gravi.

Il 44enne è stato ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale per fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, alla base del ferimento potrebbero esserci debiti legati alla droga, pista su cui gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti.

Stando a quanto ricostruito finora, contro il 44enne sarebbe stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco, che lo ha raggiunto all’inguine.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Manfredonia, coordinati dal Comando provinciale di Foggia. L’autore del ferimento sarebbe stato già individuato dagli investigatori e sono in corso le ricerche per rintracciarlo, mentre si attendono le disposizioni della Procura della Repubblica di Foggia, che potrebbe valutare l’emissione di un decreto di fermo nei suoi confronti.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato e il contesto in cui è maturato il ferimento.