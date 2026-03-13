Edizione n° 6003

12 Marzo 2026 - ore  18:45

12 Marzo 2026 - ore  10:14

UGL Foggia: "Chiarezza immediata sui tagli agli ospedali del territorio"

UGL FOGGIA UGL Foggia: “Chiarezza immediata sui tagli agli ospedali del territorio”

Forte preoccupazione per le voci di chiusura o depotenziamento degli ospedali di Lucera, Cerignola e San Severo, tre presìdi fondamentali per la provincia di Foggia

UGL Foggia: "Chiarezza immediata sui tagli agli ospedali del territorio"

Ospedale Lastaria di Lucera - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Marzo 2026
Economia // Foggia //

La Segreteria Confederale UGL Foggia e la Federazione Territoriale UGL Salute esprimono forte preoccupazione per le voci di chiusura o depotenziamento degli ospedali di Lucera, Cerignola e San Severo, tre presìdi fondamentali per la provincia di Foggia. Un eventuale ridimensionamento metterebbe a rischio i servizi sanitari, l’occupazione del personale e la qualità delle prestazioni per centinaia di migliaia di residenti.

Gli ospedali di Lucera, Cerignola e San Severo rappresentano punti di riferimento vitali: Lucera per i Monti Dauni, Cerignola per l’area ofantina e San Severo per il Subappennino Dauno. I Pronto Soccorso di questi presìdi sono essenziali per emergenze in territori logisticamente complessi. Qualsiasi riduzione esporrebbe i pazienti a ritardi critici nei trasferimenti verso Foggia, aggravando liste d’attesa e disservizi già denunciati.

Gabriele Taranto, Segretario Generale UGL Foggia, dichiara: “Basta con ipotesi irresponsabili! Queste chiusure metterebbero in ginocchio i cittadini, costretti a percorrere decine di chilometri per un soccorso tempestivo. La sanità non può essere sacrificata per piani ragionieristici. Chiediamo all’ASL Foggia chiarezza immediata, esclusione totale di tagli e un piano di potenziamento dei servizi.”

Lorenzo Pellecchia, Segretario Territoriale UGL Salute, sottolinea il collasso del personale sanitario: turni massacranti, reparti scoperti e organici ridotti all’osso. “Non permetteremo riduzioni di personale o precarizzazioni. Pretendiamo stabilizzazioni immediate del precariato, assunzioni urgenti e pieno rispetto dei contratti collettivi per proteggere chi salva vite ogni giorno.”

Antonio Alemanno aggiunge: “La UGL difende medici, infermieri e operatori contro ogni ipotesi di depotenziamento. In un’ASL già in deficit, servono interventi straordinari per rinforzare gli organici, garantire la sicurezza sul lavoro e tutelare l’occupazione.”

UGL Foggia richiede atti formali che escludano ogni depotenziamento e annuncia un tavolo urgente con ASL e istituzioni provinciali. In assenza di risposte concrete, è pronta a mobilitare lavoratori e cittadini contro l’ennesima desertificazione sanitaria della Capitanata.

