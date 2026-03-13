UltimaOra – Borgo Mezzanone, incendio al ghetto: quattro baracche distrutte

MANFREDONIA / BORGO MEZZANONE – Ancora fiamme nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove nel pomeriggio di oggi quattro baracche sono state distrutte da un incendio sviluppatosi nell’insediamento informale sorto accanto all’ex Cara. Secondo le prime informazioni, non risultano feriti né intossicati. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Il ghetto di Borgo Mezzanone, situato tra Foggia e Manfredonia, ospita da anni centinaia di lavoratori migranti impiegati soprattutto nel settore agricolo della Capitanata. Episodi di incendi nelle baracche non sono purtroppo rari in questo insediamento precario, dove vivono spesso oltre mille persone in condizioni difficili.

L’episodio avviene proprio nella giornata in cui Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, è stato nel Foggiano per affrontare diversi temi legati al lavoro e alla crisi industriale. Nel corso degli incontri con i giornalisti, Landini ha ribadito la necessità di un intervento del Governo sulla crisi dell’automotive di Melfi e sulla situazione dell’ex Ilva, chiedendo la convocazione di un tavolo nazionale per evitare la perdita di un pezzo importante del sistema industriale italiano.

Il leader sindacale in passato ha più volte richiamato l’attenzione anche sulle condizioni dei lavoratori migranti nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, definendo la situazione “inaccettabile” e chiedendo soluzioni strutturali per il lavoro agricolo e l’accoglienza. Proprio nelle ultime ore il tema è tornato al centro del dibattito locale. Nei giorni scorsi si è parlato della gara per la ristrutturazione dell’ex Cara di Borgo Mezzanone, struttura destinata a essere trasformata in un nuovo villaggio di accoglienza e servizi, con l’obiettivo di superare gradualmente l’insediamento informale sorto sull’ex pista aeroportuale.

Il progetto punta a creare un sistema più organizzato di accoglienza e alloggi per lavoratori migranti, riducendo il ricorso alle baraccopoli che negli anni sono diventate simbolo di precarietà e sfruttamento. Gli incendi nelle baracche sono purtroppo episodi ricorrenti nell’area. Negli anni scorsi diversi roghi hanno distrutto alloggi di fortuna costruiti con materiali facilmente infiammabili, spesso alimentati da bombole di gas o impianti elettrici di fortuna.