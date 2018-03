Di:

Aumento addizionale IRPEF, Disabato: “Esoneriamo le fasce deboli ” ultima modifica: da

Bari – “UNA Puglia più equa e solidale si aspettano i pugliesi alla vigilia dell’aumento dell’addizionale Irpef annunciato nei giorni scorsi dal governo regionale per coprire il disavanzo sanitario. Le classi di reddito inferiori ai 27.000,00 questa volta teniamole fuori dall’aumento fiscale”. Lo ha detto in una nota del capogruppo de La Puglia per Vendola,“E’ la fascia di reddito che raccoglie i cittadini più fragili del tessuto economico e sociale della nostra Regione, giovani, disoccupati, pensionati, meno giovani, lavoratori con un’occupazione quasi sempre precaria, tutti quasi sempre senza una casa di proprietà con un fitto da pagare. Soggetti per i quali un aumento dell’addizionale irpef farebbe accusare un grave contraccolpo che li metterebbe davvero in ginocchio”. “Sono quei cittadini già vessati da una crisi generale economica non supportata da una politica nazionale di sostegno ai ceti sociali ed economici più bassi. Tra loro ci sono anche le piccole imprese in questo momento già sole, lo stato di abbandono da parte del governo nazionale in cui versano le imprese lo ha denunciato proprio ieri la Presidente di Confindustria Emma Mercegaglia”.“E per tornare a fatti di casa nostra andiamo in giro per l’Italia a rivendicare a gran voce un federalismo e una pressione fiscale equa e solidale nei confronti dei più deboli, cominciamo a dare un esempio mettendo in pratica tali principi nella nostra Regione. Esoneriamo lavoratori, imprese e tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 27.000, 00 euro dall’aumento dell’addizionale irpef”. “E’ la proposta di solidarietà del Gruppo consiliare della Puglia per Vendola al Governo regionale nei confronti di quelle famiglie che già stentano ad arrivare a fine mese. Un ulteriore aggravio del bilancio familiare le porterebbe al collasso e il danno sarebbe esponenziale con un effetto moltiplicatore che si abbatterebbe sull’intero sistema economico e sociale della nostra Regione”.Redazione Stato