Nuoto, Facenna convocato nella rappresentativa regionale

Di:



Walter Bolognani.



Programma Incontro tecnico con Walter Bolognani. Dando seguito alla pianificazione tecnica, il Comitato Regionale Pugliese organizza per i giorni 21/22 aprile presso il complesso Nicotel di Corato uno stage tecnico con la rappresentativa Regionale Pugliese Cat. Ragazzi guidata dal selezionatore delle nazionali giovanili Walter Bolognani. Gli atleti convocati si presenteranno presso il centro alberghiero Nicotel alle ore 15.30 di sabato 21 Aprile forniti di materiale tecnico e abbigliati con divisa sociale.



Tutti gli atleti saranno ospiti del Comitato Regionale dalla cena del 21 alla colazione del 22 con relativo pernottamento.

Atleti convocati :

APULIA : Damiani C, Raffaele G, Rana M , Virgilio D.

AIRON Bio Sport : De Chiara M, Cinquepalmi R .

AS.SO.RI : Facenna A, Losappio A, Pennetta F.

ALBATROS : Guzzone G.

ADRIATIKA : Giglio M.

CUS BARI : Genchi M.

FIMCO: Giaracuni G, D’ospina G, Marti L, Nestola M, Petrachi P, Provenzano G.

ICOS Sporting Club : Bruno S,Bartoletti C,Passaro F,Rollo G,Rubino C, Stefanizzi M,Stigliano S.

PAYTON : Nacci F, Castello A.

PENTOTARY : Giuliani M, Nesso C.

RANIDAE : Perrone M.G.



Tecnici convocati: Tutti i Tecnici delle società affiliate che seguono l’attività del nuoto.





