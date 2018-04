“La Pelandra”: tour primavera in Puglia e sul Gargano

"LA PELANDRA" in tour (ph #LaPelandra)

Manfredonia . Un minibus, un’archeologa, un guidatore. Sullo sfondo l’azzurro del mare, il profilo aspro del promontorio garganico. Poi la storia, l’arte, gli eventi, il divertimento. Nuovo servizio di minibus turistico.. “a domicilio” La Pelandra è il nuovo servizio di minibus turistico che permette di andare alla scoperta delle bellezze e dei segreti di una terra magica: la Puglia. Si sceglie liberamente da dove partire e cosa visitare “Peculiarità de La Pelandra è il servizio ‘a domicilio’ e la possibilità di personalizzare il viaggio: si sceglie liberamente da dove partire e cosa visitare”. fotogallery archivio





7 tour standard, gli altri totalmente personalizzati “Accompagnati da un’archeologa, #LaPelandra viene a prendervi dove volete e vi riaccompagna al rientro”.

– 7 i tour standard

– gli altri totalmente personalizzati

Dispone di 8 posti” Info – Prenotazioni Per #info 333 660 4102 (anche whatsapp)

www.lapelandra.it

https://www.facebook.com/lapelandra/lapelandratour@gmail.com locandine



